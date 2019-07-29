Гроза и ливни вернутся в Хабаровский край

Резкое ухудшение погоды прогнозируют синоптики в четырех районах Хабаровского края: Хабаровском, Нанайском, имени Лазо и Верхнебуреинском. В начале недели в этих территориях пройдут сильные дожди. Местами они будут сопровождаться грозами при скорости ветра 5-10 м/с.

- Такая погода сохранится вплоть до среды. После этого на время будет перерыв в осадках. Но затем нам снова предстоит ждать дождей, так как традиционно июль и август – это сезон муссонов, - сообщили в Дальневосточном УГМС.

Спасатели предупреждают, что во время ливней могут возникнуть чрезвычайные ситуации на объектах транспорта, энергоснабжения, ЖКХ. Возможны обрывы линий связи, электроснабжения, падения деревьев и слабо укрепленных конструкций. Из-за проливного дождя ухудшится видимость на дорогах. В это время жителям лучше отложить длительные поездки на личном автотранспорте.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, из-за дождей в малых реках может резко вырасти уровень воды. В низинах вероятно подтопление дорог, полей, сельскохозугодий, сенокосов. В Хабаровском районе в зону риска попадают населенные пункты вблизи рек Кур и Тунгуска. В южной части края поселки на реках Подхоренок, Хор и Кия.

При возникновении угрозы жизни или здоровью необходимо сообщить на единый номер вызова экстренных служб «112».