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Гроза и ливни вернутся в Хабаровский край
Резкое ухудшение погоды прогнозируют синоптики в четырех районах Хабаровского края: Хабаровском, Нанайском, имени Лазо и Верхнебуреинском. В начале недели в этих территориях пройдут сильные дожди. Местами они будут сопровождаться грозами при скорости ветра 5-10 м/с.
Спасатели предупреждают, что во время ливней могут возникнуть чрезвычайные ситуации на объектах транспорта, энергоснабжения, ЖКХ. Возможны обрывы линий связи, электроснабжения, падения деревьев и слабо укрепленных конструкций. Из-за проливного дождя ухудшится видимость на дорогах. В это время жителям лучше отложить длительные поездки на личном автотранспорте.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, из-за дождей в малых реках может резко вырасти уровень воды. В низинах вероятно подтопление дорог, полей, сельскохозугодий, сенокосов. В Хабаровском районе в зону риска попадают населенные пункты вблизи рек Кур и Тунгуска. В южной части края поселки на реках Подхоренок, Хор и Кия.
При возникновении угрозы жизни или здоровью необходимо сообщить на единый номер вызова экстренных служб «112».
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