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«Газовых» автобусов в Хабаровске стало больше
Местные перевозчики продолжают пополнять и обновлять свой транспортный парк. Три новеньких больших низкопольных пассажирских автобуса «Yutong» на газомоторном топливе, стоимостью почти в 10 миллионов рублей каждый, закупил в Китае индивидуальный предприниматель Владимир Трофимекно. Теперь в его технопарке насчитывается уже полсотни «газовых» автобусов.
Частный перевозчик пригнал свое приобретение в краевую столицу и со следующей недели поставит на линию. Китайская «тройка» повезет пассажиров по 23-му маршруту, который связывает северную окраину города с его центром.
Как рассказал предприниматель, все автобусы - прямо с конвейера. Это далеко не первые машины «Yutong», которые он приобретает: в прошлом году он уже доставил в Хабаровск партию таких же. За год здешнего пробега ни в одной из машин не произошло серьезных поломок.
На самом деле, у этих автобусов есть еще достоинства, заслуживающее похвал. Яркий дизайн, просторный, вместимостью в 68 пассажиров (28 мест для сидения, 39 «стоячих» мест и 1 особое - для пассажиров в инвалидных колясках или мам, перевозящих в колясках малышей), уютный салон. Изолированная, максимально оптимизированная для работы водительская кабина. Все двери в автобусе запираются на ключ и также работают от электронного пульта-брелока. Он оборудован внешними и внутренними видеокамерами («картинка» с них в режиме онлайн транслируется на монитор в водительской кабине), речевыми информаторами (как внешним, так и наружным), системой пожарной безопасности, датчики которой вмонтированы не только в салоне, но и прямо в двигатель. Для всех пассажиров – удобные кресла. Отдельные – в предупредительной красной обивке - для инвалидов и путешественников с детьми. Также для этой категории граждан автобус оснащен выдвижной аппарелью, открывающейся под минимальным углом наклона к проезжей части, по которой они смогут свободно выехать в автобус и выехать из него. Вентиляционные вытяжки и печки сделают для пассажиров поездку приятной в любое время года.
Как свидетельствует статистика, «Yutong» на сегодняшний день – практически самая «продавая» марка пассажирских автобусов в мире. Не только города, но и целые страны ездят на них уже не первый год: к примеру, Казахстан. В городском управлении промышленности, транспорта и связи отмечают, что хабаровские перевозчики не отстают от казахских и уже успели оценить все преимущества автобусов, работающих на газомоторном топливе. Они используют машины от разных производителей - «Волгобасы», «Hankuk Fiber» и некоторые другие, но одинаково успешно. Сегодня по дорогам краевого центра их разъезжает 103 штуки, 23 из которых – муниципальные.
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