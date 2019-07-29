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На развитие сельхозкооперации в Хабаровском крае выделили деньги
Более 8 млн рублей направят из краевого бюджета в виде субсидий на развитие сельскохозяйственной кооперации. Деньги распределят между четырьмя муниципальными районами.
В крае действует 35 сельхозкооперативов. Из них пять создано в этом году. Субсидии предоставляют с 2017 года в рамках краевой государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае». За два года на эти цели из региональной казны направлено 15 млн рублей.
В этот раз 8,1 млн рублей распределят между Вяземским, Хабаровским, Нанайским и им. Лазо районами. Нанайский район участвует в конкурсе впервые. Здесь действует пока только один кооператив. Ему будет оказана поддержка в размере 200 тыс. рублей. Наибольшая сумма поддержки – 4 млн рублей – будет направлена в Вяземский район. Между двумя остальными муниципалитетами деньги распределены поровну.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, средства на развитие сельхозкооперации из краевого бюджета выделяются в размере 80 % от общей запрашиваемой суммы. Остальные 20% обеспечивает муниципальный бюджет. По итогам краевого конкурса процедура распределения средств проходит на местном уровне. Деньги могут быть направлены на приобретение, строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов, на покупку и монтаж оборудования и техники для производственных зданий, строений, помещений, цехов. Также за счет субсидии можно приобрести спецтранспорт для реализации сельхозпродукции.
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