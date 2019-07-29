Новости
Реконструкцию спорткомплекса "Авангард" в Хабаровске должны закончить в ноябре
В Хабаровске в рамках Нацпроекта «Спорт – норма жизни» начались активные работы по реконструкции стадиона «Авангард». Спортивный комплекс, который ранее находился в аварийном состоянии, станет базой для подготовки сборных команд края. Заниматься спортом здесь смогут также обычные жители края.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, проектом предусмотрено строительство тренировочного футбольного поля, беговой дорожки и инфраструктуры для прыжков в длину. Цена контракта - 89,5 млн. рублей, в том числе 75,2 млн. - финансирование по линии федерального центра, 14,3 млн. рублей – средства региональной казны. Реконструкция ведется на месте старого спортивного сооружения. Стадион оборудуют современными системами водоснабжения, ливневой канализации, энергоснабжения, видеонаблюдения и молниезащиты. Появятся гостевые автопарковки, будут учтены требования безбарьерной среды.
Все административно-бытовые и вспомогательные помещения будут расположены в здании спорткомплекса "Авангард".
Напомним, что в рамках нацпроекта в крае до 2024 года будут построены физкультурно-оздоровительные комплексы в Хабаровске и Вяземском районе, новый стадион в поселке Переяславка.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 867
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы8 325
План «хабаровского подвига» еще не разработан?6 944
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 996
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136