Реконструкцию спорткомплекса "Авангард" в Хабаровске должны закончить в ноябре

В Хабаровске в рамках Нацпроекта «Спорт – норма жизни» начались активные работы по реконструкции стадиона «Авангард». Спортивный комплекс, который ранее находился в аварийном состоянии, станет базой для подготовки сборных команд края. Заниматься спортом здесь смогут также обычные жители края.

- Главная цель национального проекта – увеличение граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, развитие спорта высших достижений, популяризация здорового образа жизни. С помощью таких объектов эти задачи мы успешно решаем. Работы ведутся в срок и по плану должны быть завершены в ноябре этого года, - отметил министр физической культуры и спорта края Семен Экшенгер.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, проектом предусмотрено строительство тренировочного футбольного поля, беговой дорожки и инфраструктуры для прыжков в длину. Цена контракта - 89,5 млн. рублей, в том числе 75,2 млн. - финансирование по линии федерального центра, 14,3 млн. рублей – средства региональной казны. Реконструкция ведется на месте старого спортивного сооружения. Стадион оборудуют современными системами водоснабжения, ливневой канализации, энергоснабжения, видеонаблюдения и молниезащиты. Появятся гостевые автопарковки, будут учтены требования безбарьерной среды.

Все административно-бытовые и вспомогательные помещения будут расположены в здании спорткомплекса "Авангард".

Напомним, что в рамках нацпроекта в крае до 2024 года будут построены физкультурно-оздоровительные комплексы в Хабаровске и Вяземском районе, новый стадион в поселке Переяславка.