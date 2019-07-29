Проблемы сельской школы Хабаровского края



Стоит отъехать чуть дальше от Хабаровска, проблемы в народном образовании нарастают как снежный ком.

Возьмем для примера среднюю школу в селе Сита. В прошлом году в ней сделали ремонт: в сентябре начали – в конце декабря закончили. О чем с гордостью сообщили на сайте.

Лучшего времени не нашли, детей сорвали в начале учебного года. Младшие классы, вплоть до седьмого, учились в местном детском садике. Старшеклассникам пришлось еще гаже - их несколько месяцев возили одним (!) автобусом в соседнее село. Да еще кто-то умудрился составить расписание поездок так, что один класс попадал в разные рейсы. Какое может быть полноценное образование, когда вторая половина приезжает ближе к окончанию урока, непонятно. Классы оказались настолько смешанными, что породили конфликты. Так что остаток времени, пока в школе шел ремонт, ситинские старшеклассники учились в здании администрации – в абсолютно не приспособленном помещении. Как в такой ситуации школяров кормили – тема для отдельного материала.

О качестве ремонта школяры отзываются весьма пренебрежительно. А по информации от местных мужиков, что лазили на чердак, система отопления там дышит на ладан, начиная с расширительного бака. Неужели после замены труб надо будет опять ремонт делать?

Связь без брака

Когда дети перетаскивали имущество из кабинета химии, обнаружили массу реактивов и оборудования для проведения опытов. Удивились: все это ни разу, по словам старшеклассников, на уроках не использовалось. Процесс бурной химической реакции на пальцах показывали.

Но фишка ситинской школы – в спортзале. Он на третьем этаже, а под ним, на втором, - компьютерный класс. И когда идут занятия для сильных, то у умных проблемы – валятся известка и штукатурка на компы. Это не дает дополнительных бонусов в работе на ладан дышащей техники.



«Обеспечение скорости доступа в Интернет для школ запланировано нацпрограммой «Цифровая экономика» только к концу 2024 года. При этом средства на создание сетей передачи данных внутри зданий не предусмотрены. Нельзя допустить, что когда быстрый Интернет есть, но воспользоваться им в школьном кабинете невозможно», - эти слова прозвучали на «правительственном часе», посвященном реализации национального проекта «Образование».

Но в данный момент электронное обучение доступно лишь 15% школьников. С применением дистанционных технологий учатся только 2,5% детей. Так что в ситинской школе долго еще будут проблемы со связью.



Андрей Дунаевский