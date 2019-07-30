На пешеходные переходы в Хабаровском крае выделили 120 млн рублей

Муниципалитеты края получат из регионального бюджета субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Соответствующее постановление подписал губернатор Сергей Фургал. Всего в этом году на эти цели выделено120 млн рублей.

По информации регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, средства для муниципальных образований предусмотрены государственной программой «Развитие транспортной системы». Согласно документу деньги будут направлены на обустройство пешеходных переходов желтыми мигающими светофорами, дорожными ограждениями и неровностями. Также в местах с повышенной аварийностью нанесут яркую разметку и установят дорожные знаки повышенной яркости.

Главное условие получения субсидии – софинансирование проводимых мероприятий из средств муниципального бюджета. Так, местной программой должно быть предусмотрено не менее 10 процентов от общей стоимости работ. Всего в этом году господдержку из региональной казны получат 30 муниципальных образований края, среди которых Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Бикин, Николаевск-на-Амуре, Советская Гавань, три района и двадцать одно сельское и городское поселение. Все запланированные работы будут выполнены до конца года.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, государственная программа, в рамках которой проводятся мероприятия по обеспечению дорожного движения, действует в крае уже несколько лет. В 2018 году из регионального бюджета было выделено около 39 млн рублей, на эти средства обустроили более 70 пешеходных переходов возле школ и детских садов в районах края.