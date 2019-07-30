В Хабаровском крае проголосовать можно будет на любом участке

8 сентября жители края смогут сделать свой выбор на удобном для себя участке. Для этого необходимо написать заявление в филиале или территориальном подразделении МФЦ. Речь идет о голосовании на довыборах депутатов Госдумы по одномандатному избирательному округу № 70 и о выборах депутатов в Законодательную Думу края седьмого созыва.

Услуга по приему и обработке заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения доступна гражданам в возрасте от 18 лет с 24 июля текущего года. Можно выбрать любой удобный участок, расположенный на территории региона. При подаче заявления необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Избирателю выдадут отрывной талон, в котором будет указан номер и адрес участка по месту голосования. Также информацию направят в соответствующую территориальную избирательную комиссию для включения данных в списки избирателей. На сегодняшний день услугой пока воспользовались 10 избирателей.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, заявление может быть подано только один раз и не позднее 4 сентября 2019 года. Перечень филиалов и подразделений многофункционального центра, осуществляющих прием заявлений, размещен на официальном портале МФЦ края. Дополнительно справочную информацию можно получить по единому бесплатному номеру 8-800-100-4212.