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В подтопленном селе Удское Хабаровского края вода пошла на спад
В селе Удское Тугуро-Чумиканского района продолжают ликвидировать последствия наводнения, произошедшего в конце прошлой недели из-за разлива реки Уда. Сейчас на месте работает группа краевых спасателей, которые совместно с коллегами из МЧС помогают жителям. Вертолетом в район бедствия доставлено все необходимое оборудование, медикаменты, продукты питания. Часть людей временно отселены в ПВР.
По информации пресс-службы правительства региона, 29 июля уровень воды в реке Уда начал активно падать и к 12.00 снизился до 810 см (опасный - 800 см). Предыдущий прогноз об отметках 910-950 см отменен. Вода уже ушла из 12 подворий, а также отошла от трансформаторной подстанции, что позволило подать электричество в пекарню и детский сад, а также запитать одну из улиц, где ранее не было света.
Постепенно ситуация в селе нормализуется. В ближайшие дни спасателям предстоит ликвидировать последствия паводка. Вместе с местными властями будет организована просушка домов тепловыми пушками, которые заранее привезли в населенный пункт. Также необходимо отремонтировать поврежденный мост и дорогу между поселками Чумикан и Неран, размытую дождями.
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