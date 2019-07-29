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Хабаровск отметил День ВМФ России
Масштабный праздник прошел в минувшую субботу в Индустриальном районе, на берегу Амура. Несмотря на дожди, которые прошли накануне, и пасмурное утро, на базе отдыха «Дельфин» было многолюдно. К собравшимся обратился мэр Хабаровска Сергей Кравчук:
В официальной части мероприятия приняли участие депутаты краевого парламента и Хабаровской городской думы. Для гостей праздника были организованы соревнования по водно-моторному спорту. А вот показательные выступления парашютистов пришлось отменить: вертолет, с которого проходят прыжки, задействован в ликвидации ЧС в Тугуро-Чумиканский районе. Однако это не испортило настроение хабаровчанам. Для них состоялись показательные выступления бойцов отряда специального назначения, которые продемонстрировали приемы рукопашного боя. Также гостей развлекали творческие коллективы города.
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