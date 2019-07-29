Хабаровск отметил День ВМФ России 

Масштабный праздник прошел в минувшую субботу в Индустриальном районе, на берегу Амура. Несмотря на дожди, которые прошли накануне, и пасмурное утро, на базе отдыха «Дельфин» было многолюдно. К собравшимся обратился мэр Хабаровска Сергей Кравчук:

«Сегодня мы отмечаем День Военно-Морского Флота – поэтому в воздухе реют не только флаги России, но полотнища Андреевских. Хабаровск расположен не на морском побережье, а на одной из величайших рек мира – Амуре, что, впрочем, не мешает нам дружно праздновать этот день. В первую очередь он посвящен тем, кто самоотверженно стоит на страже морских рубежей нашей страны, но также всем тем, кто строит и спускает на воду военные корабли, обеспечивает их боеготовность, членам семей офицеров и матросов, служащим флотских учреждений и предприятий. Этот день отмечают те, кто когда-то прошел срочную службу во флоте, а таких в Хабаровске немало. И, конечно же, мы чествуем ветеранов – настоящих, закаленных в боях, «морских волков», чьи мужество и отвага помогли нашему государству выстоять и победить в годы Великой Отечественной войны. Убеленные сединами офицеры легендарной Амурской флотилии сегодня принимают поздравления. Массовые мероприятия проходят во всех районах города, но особенно многолюдно в Краснофлотском и Индустриальном районах краевого центра. Желаю военным морякам, всем кто связан с флотом, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в служении Отечеству!».

В официальной части мероприятия приняли участие депутаты краевого парламента и Хабаровской городской думы. Для гостей праздника были организованы соревнования по водно-моторному спорту. А вот показательные выступления парашютистов пришлось отменить: вертолет, с которого проходят прыжки, задействован в ликвидации ЧС в Тугуро-Чумиканский районе. Однако это не испортило настроение хабаровчанам. Для них состоялись показательные выступления бойцов отряда специального назначения, которые продемонстрировали приемы рукопашного боя. Также гостей развлекали творческие коллективы города.



