Аварийные службы энергетиков в Хабаровске перешли на усиленный режим работы 

Из-за ливней в минувшие выходные из строя вышли 16 трансформаторных подстанций, на несколько часов без электричества остались две сотни потребителей. После проливных дождей затопленными остаются 10 помещений подстанций. К примеру, у дома 20 по улице Вяземской в воде распределительные устройства, которые находятся под напряжением 6000 Вольт. Если они выйдут из строя, без света останется весь микрорайон, также по цепочке автоматически отключатся еще 10-12 подстанций.

«5-6 бочек необходимо, чтобы полностью откачать воду только с одной подстанции, а по городу их десятки, все они стоят в низинах»,- рассказывает водитель АО «Хабаровская горэлектросеть» Андрей Терещенко.

Для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии аварийные бригады работают в каждом районе города.

«Мы ежедневно ведем откачку: в воде стоят устройства под высоким напряжением, что может вызвать замыкание и перебои с электроснабжением. Дренажные системы и ливневки во дворах не справляются с «большой водой», и она заходит на подстанции»,- рассказал начальник сетевого района АО «Хабаровская горэлектросеть» Олег Кутько.

Сейчас все подстанции Хабаровска работают в обычном режиме, отключений потребителей от электроснабжения нет.



