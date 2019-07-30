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Аварийные службы энергетиков в Хабаровске перешли на усиленный режим работы
Из-за ливней в минувшие выходные из строя вышли 16 трансформаторных подстанций, на несколько часов без электричества остались две сотни потребителей. После проливных дождей затопленными остаются 10 помещений подстанций. К примеру, у дома 20 по улице Вяземской в воде распределительные устройства, которые находятся под напряжением 6000 Вольт. Если они выйдут из строя, без света останется весь микрорайон, также по цепочке автоматически отключатся еще 10-12 подстанций.
Для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии аварийные бригады работают в каждом районе города.
Сейчас все подстанции Хабаровска работают в обычном режиме, отключений потребителей от электроснабжения нет.
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