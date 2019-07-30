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Дачников левобережья просят собрать урожай и покинуть приусадебные участки
По прогнозам МЧС в первой декаде августа уровень Амура поднимется до 6 метров. В первую очередь под затопление попадут острова Кабельный, Дачный, Большой Уссурийский, а также территории, расположенных вдоль русла реки. В связи с этим специалисты Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю на катере проводят объезд островов.
Они развешивают информационные объявления на остановках теплоходов, раздают их дачникам, проводят разъяснительную работу с гражданами. Добраться до приусадебных участков, расположенных на левом берегу Амура, можно только речным транспортом. В случае подтопления люди могут быть отрезаны от «большой земли», а при разливе проток и внутренних озер дачники также могут оказаться в водной блокаде.
В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю организован постоянный мониторинг паводковой обстановки. В готовности находятся подразделения МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС, а также 42 пункта временного размещения людей.
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