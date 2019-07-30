Новости
Режим ЧС введен в Хабаровском крае
В Хабаровском крае из-за паводков введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Сергей Фургал подписал соответствующее распоряжение.
Паводковая обстановка в регионе обострилась еще с прошлой недели, когда из-за разлива реки Уда в Тугуро-Чумиканском районе подтопило сразу три населенных пункта: поселки Неран, Алгазея и село Удское. Впоследствии для ликвидации наводнения в село Удское власти направили группировку спасателей с оборудованием. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в зону возможного подтопления попали населенные пункты центральной и южной части края, расположенные возле малых рек, которые также стали выходить из берегов после обильных дождей.
Режим ЧС распространяется на Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, а также еще 15 районов кроме Аяно-Майского и Охотского. Для перечисленных территорий установлен максимальный уровень реагирования всех звеньев подсистемы РСЧС.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 870
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы8 332
План «хабаровского подвига» еще не разработан?6 963
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина6 003
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136