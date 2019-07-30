Режим ЧС введен в Хабаровском крае

В Хабаровском крае из-за паводков введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Сергей Фургал подписал соответствующее распоряжение.

Паводковая обстановка в регионе обострилась еще с прошлой недели, когда из-за разлива реки Уда в Тугуро-Чумиканском районе подтопило сразу три населенных пункта: поселки Неран, Алгазея и село Удское. Впоследствии для ликвидации наводнения в село Удское власти направили группировку спасателей с оборудованием. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в зону возможного подтопления попали населенные пункты центральной и южной части края, расположенные возле малых рек, которые также стали выходить из берегов после обильных дождей.

- Решающим фактором стал прогноз уровней воды на Амуре у Хабаровска в начале августа. Гидрологи обновили данные, теперь ожидается повышение отметки до 5,5-6 метров. При таком уровне произойдет затопление островов на левом берегу Амура, где расположены дачи, а также низких мест в Хабаровске и пригороде. Потребуется в короткие сроки консолидировать все силы для предотвращения ущерба и ликвидации последствий паводка, - сообщили в комитете правительства края по гражданской защите.

Режим ЧС распространяется на Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, а также еще 15 районов кроме Аяно-Майского и Охотского. Для перечисленных территорий установлен максимальный уровень реагирования всех звеньев подсистемы РСЧС.