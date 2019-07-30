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Хабаровчане услышали лютню родины слонов
С большим успехом выступил в Хабаровске (немедленно после перелета из Москвы!) самобытный австрийский гитарист и ситарист Канала Ауэр. Кто такой гитарист, объяснять, конечно, нет смысла. А вот кто такой ситарист (а именно в таком качестве выступил перед нами уроженец Зальцбурга и житель Вены)? Человек, играющий на ситаре, национальном индийском струнном музыкальном инструменте. Индийскую музыку своего друга, композитора из Бангладеш Шри Чанмоя, наш творческий гость играл не только безупречно, но и очень вдохновенно, лирично, просто самозабвенно.
Немудрено, что в зале был аншлаг – кресел на всех не хватило, многие слушали, стоя у стен и окон. Правда, и зал был невелик, ибо это не был зал краевой филармонии, или Музыкального театра, или ГДК. Это был всего навсегда конференц-зал при гостинице «Ерофей», где и остановился маэстро. Но, думается, везде в Хабаровске его ожидал бы сердечный прием.
Сам Канала Ауэр в этот концертный вечер, видимо, не случайно призвал публику как бы спуститься от разума к сердцу. Да и нашему разуму, нашей музыкальной интуиции, эрудиции было дано немало. Увидеть в деле неведомый прежде инструмент, услышать что-то о нем и об индийской музыке вообще – это, согласитесь, явление исключительное. Но ведь Канала Ауэр в послеконцертном интервью недаром признался, что почувствовал со стороны хабаровской публики именно сердечность, оценил ту неподдельную искренность, тот огромный интерес, с которым мы все слушали самую что ни на есть экзотическую музыку.
По поводу своих путевых впечатлений Канала высказал две сентенции – печальную и радостную.
Увы, Канала почти не видел Хабаровска – все его присутствие в нашем городе свелось, по его словам, к поездке «фон Флюгхафен нах отель», то есть из аэропорта в гостиницу. И провести в нашем городе он должен был всего два дня.
А вот о поездке по России он выдал на-гора очень даже позитивный рассказ. Где Ауэр только ни побывал – в Челябинске и в Чите, в Улан-Удэ и Миассе, в Иркутске и Мурманске, и – это он особенно подчеркнул – во всех городах, стоящих на берегу Волги. Путешествие по Волге для артиста – одна из ярчайших страниц жизни. Хабаровск же земляк великого Моцарта полюбил больше сердцем, чем глазами, почувствовав в хабаровчанах какую-то особенную теплоту.
Михаил Корчмарев
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