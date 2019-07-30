Хабаровчане услышали лютню родины слонов

С большим успехом выступил в Хабаровске (немедленно после перелета из Москвы!) самобытный австрийский гитарист и ситарист Канала Ауэр. Кто такой гитарист, объяснять, конечно, нет смысла. А вот кто такой ситарист (а именно в таком качестве выступил перед нами уроженец Зальцбурга и житель Вены)? Человек, играющий на ситаре, национальном индийском струнном музыкальном инструменте. Индийскую музыку своего друга, композитора из Бангладеш Шри Чанмоя, наш творческий гость играл не только безупречно, но и очень вдохновенно, лирично, просто самозабвенно.

Немудрено, что в зале был аншлаг – кресел на всех не хватило, многие слушали, стоя у стен и окон. Правда, и зал был невелик, ибо это не был зал краевой филармонии, или Музыкального театра, или ГДК. Это был всего навсегда конференц-зал при гостинице «Ерофей», где и остановился маэстро. Но, думается, везде в Хабаровске его ожидал бы сердечный прием.

Сам Канала Ауэр в этот концертный вечер, видимо, не случайно призвал публику как бы спуститься от разума к сердцу. Да и нашему разуму, нашей музыкальной интуиции, эрудиции было дано немало. Увидеть в деле неведомый прежде инструмент, услышать что-то о нем и об индийской музыке вообще – это, согласитесь, явление исключительное. Но ведь Канала Ауэр в послеконцертном интервью недаром признался, что почувствовал со стороны хабаровской публики именно сердечность, оценил ту неподдельную искренность, тот огромный интерес, с которым мы все слушали самую что ни на есть экзотическую музыку.



«Мы приглашаем вас в мир одухотворенных импровизаций, мантрического пения, пробуждающего вдохновение, покой и радость», - такая реклама о концерте Каналы Ауэра была распространена организаторами концерта. Под пением, очевидно, подразумевалась очень напевная музыка. Но мы узнали, что существует в Индии и сопредельных с нею странах принципиально новая для нас культура. И, спустившись с музыкальных высот на землю, Канала Ауэр рассказал нам много интересного и про ситар, и про музыку вообще. Кто-то в зале даже спросил у музыканта, сколько весит ситар. «Шесть-семь килограммов», - ответил гость.

По поводу своих путевых впечатлений Канала высказал две сентенции – печальную и радостную.Увы, Канала почти не видел Хабаровска – все его присутствие в нашем городе свелось, по его словам, к поездке «фон Флюгхафен нах отель», то есть из аэропорта в гостиницу. И провести в нашем городе он должен был всего два дня.А вот о поездке по России он выдал на-гора очень даже позитивный рассказ. Где Ауэр только ни побывал – в Челябинске и в Чите, в Улан-Удэ и Миассе, в Иркутске и Мурманске, и – это он особенно подчеркнул – во всех городах, стоящих на берегу Волги. Путешествие по Волге для артиста – одна из ярчайших страниц жизни. Хабаровск же земляк великого Моцарта полюбил больше сердцем, чем глазами, почувствовав в хабаровчанах какую-то особенную теплоту.



Михаил Корчмарев



