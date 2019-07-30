В Хабаровске возрождают клуб филофонистов

В одном из советских мультфильмов удава измеряли в мартышках, слоненках и попугаях. Последний вид измерения полюбился хабаровским любителям музыки, а точнее, коллекционерам виниловых пластинок, и они решили измерять активность именно в попугаях. Распечатали флаеры с попугаями…

Клуб филофонистов в далекие 70-е годы прошлого века приютил Дом культуры профсоюзов. И это было не только официальным местом для обмена остродефицитными пластинками, местом, где можно было приобрести диск любимого исполнителя.



- Это было сплетение КВН, выступлений хабаровских музыкантов… Там выступал Вячеслав Захаров, ансамбль Матвея Журавлева, в котором я играл. Благодаря этому концерту я и попал в клуб филофонистов. Там не только слушали редкие пластинки, но и «тиражировали» живых людей - устраивали для них мероприятия. Концерт устроить в то время было почти невозможно. Аренда помещения, аппаратуры стоили огромных денег, - вспоминает Владимир Аристов. - А тут… В одном отделении Вячеслав Захаров, а в другом – Матвей Журавлев. Был концерт «Ладушек», была группа такая в Хабаровске. Тогда на банджо в городе играл только я. Они учились у меня… Собственно, и банджо было одно, матвеевское. А Матвей, как Чапаев, «академиев не кончал»...

- Я стал ходить в клуб филофонистов в 80-х годах. Мне тогда было 26 лет. Мы немножечко платили за вход. Рассказывали, что до того, как клуб приютил Дом культуры профсоюзов, на филофонистов были гонения, а как оказались под профсоюзными сводами, все стало нормально. Фирменная пластинка тогда стоила в переделах 70-80 рублей, - рассказал Виктор Полищук, хабаровский меломан и музыкант.

- За день столько всего, связанного с предпринимательской деятельностью, с общественной нагрузкой, с политикой… Музей просто помогает жить. И не только мне и моей семье, но и хабаровчанам. Теперь меломаны могут собираться у нас, обмениваться пластинками, продавать и покупать, - рассказал Андрей Веретенников. – У нас есть в музее патефоны, прошедшие войну. У нас есть пластинки, пролежавшие тридцать лет у бабушки под салфеткой.

Клуб филофонистов был известен не только в Хабаровске. В город приезжали со всего Дальневосточного региона. В клубе было несколько сотен постоянных членов! Ну и у самых активных было наибольшее количество попугаев.Что такое 80 рублей в советское время? Вполне ощутимая сумма. Стипендия у студентов была 40. Авиабилет Хабаровск – Южно-Сахалинск стоил 35. Молодому специалисту после окончания вуза и уборщице платили по 80. Коробок спичек обходился в одну копейку. Кстати, пластинка с унылой советской эстрадой оценивалась до трех рублей. Обычно меломаны советской виниловой эстрадой брезговали, за редким исключением. Например, диск Давида Тухманова «По волне моей памяти» стоил на черном рынке почти как «фирма»…Закрылся клуб филофонистов в 1996 году. Администрация Дворца культуры профсоюзов объяснила это тогда тем, что клуб не приносит доходов. Арендовать помещение денег не было.Казалось бы, винил ушел в прошлое, вытесненный сначала CD, а потом и MP3. Однако не так все просто. С 2005 года виниловые пластинки стали очень популярны, стали выпускать новодельный винил. Производство винила утроилось за последние несколько лет. Эксперты говорят, что возвращение винила уже нельзя назвать странной новостью, прихотью хипстеров. Пластинки будут продолжать оставаться осмысленной и постоянной частью жизни многих меломанов.- Группа Queen… великий певец Фредди Меркури. Их альбом 91-го года в первопрессе стоит от 5 и в гору. Переиздание можно спокойно приобрести за две с половиной тысячи рублей. Отчего такой интерес к винилу? У старшего поколения, видимо, потому что улучшилось благосостояние, и они могут себе позволить поностальгировать. Одна из главных составляющих реинкарнации грампластинок - качество звука. Аналоговый звук – более качественный, чем цифровой. Наше меломанское ухо всегда было настроено на виниловый звук, на звук бобинного магнитофона. Оказывается, в мире огромное количество старых виниловых пластинок.Клуб филофонистов возрождается. Прошел первый сбор в хабаровском частном музее «Мир говорящих машин».Казалось бы, удивить сложно, но увидев стопы фирменных пластинок, как-то и глаз загорелся, и сердце екнуло… Да какая это Джила! Она же австриячка, полное имя – Гизелла. Джила - это на британский лад и не совсем корректно! А в ответ: «Ну, пусть будет Гилла…»И запах у пластиночных конвертов особый, как у редких книг.«Мир говорящих машин» открыли супруги Андрей и Евгения Веретенниковы. Кстати, таких музеев в России всего три.

После одной из программ на местном телеканале она позвонила и сказала: «Вот, пожалуйста, сынок, приходи и забирай!»… Люди вновь стали увлекаться пластинками, стали получать удовольствие от лампового звука. На нашем заседании побывало около тридцати человек. Это взрослые люди. Которым за пятьдесят. Они знают о музыке все, например, о том, как попадали пластинки на Дальний Восток. Эти знания не найдешь в Интернете. Кстати, мы хотим создать фильм об этом: о хабаровской музыке на виниле, на бобинах, на кассетах, как зарождалась эта культура, за что сажали меломанов, о клубе филофонистов.



Юрий Рязинкин











