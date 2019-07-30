Трагедия на «Холдоми» стала апогеем системного кризиса управления в регионе



Заместитель директора ООО «Экстрим –Сервис» по общим вопросам Алексей Денисов разместил на официальном сайте ГЛК «Холдоми» информацию о согласовании размещения детей в палатках на период летней оздоровительной кампании.

Напомним, что учредитель и директор этой фирмы Виталий Бурлаков взят под стражу по решению суда Солнечного района Хабаровского края до 22 сентября. Он – в числе трех персон, которые фигурируют сейчас в качестве подозреваемых по уголовным делам, которые СКР возбудил после трагической гибели четверых воспитанников загородного лагеря «Холдоми» при пожаре.

Следственными органами по факту ЧП было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

Не дожидаясь заключения экспертов и выводов следствия, власти региона поспешили откреститься от произошедшего.



— Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный. Поставить на свое усмотрение лагерь, палатки, завезти любое количество детей, какое ему заблагорассудится, можно кормить, можно не кормить, можно сжигать, я правильно понимаю? - вопрошал на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности губернатор Сергей Фургал.

Между тем, как выясняется сейчас, лагерь на территории ГЛК «Холдоми» был включен в региональный реестр мест летнего отдыха детей, утвержденный подписями пяти ответственных лиц, включая и.о. заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Александра Федосова. Директор лагеря в ответ на запрос сотрудников МЧС еще весной представлял сведения о количестве мест на каждой из запланированных четырех смен и о вариантах размещения детей, включая палатки.Примерно в это же время стало известно об инциденте в палаточном лагере в с. Мирное Хабаровского района, где предположительно был избит 11-летний подросток. Полученные травмы квалифицируются как тяжкий вред здоровью. СКР по Хабаровскому краю расследуется уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Задержана руководитель лагеря.В Эльбанском психоневрологическом интернате больше 200 человек оказались поражены кишечной инфекцией, и только этот вопиющий случай позволил выявить массу грубейших нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства при приготовлении пищи. Итог – директора интерната привлекли к дисциплинарной ответственности.Вспышка энтеровируса среди детей от года до 12 лет, развлекавшихся в пешеходном фонтане на набережной Хабаровска, стала поводом к возбуждению еще одного уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей). Число пострадавших – не менее 45 человек.При этом в правительстве Хабаровского края продолжаются рокировки, в ходе которых отсеиваются лица, «не способные выполнять поставленные задачи», а на более высокие должности назначаются люди из близкого окружения нынешнего губернатора. Сохраняется и активная работа медиаблока правительства региона по формированию «хорошей мины» краевого руководства при довольно плохой «игре», о которой заговорили на федеральном уровне.Складывается впечатление, что попытки сохранить высокие рейтинговые позиции мешают выстраивать четкую стратегию управления регионом, реагировать на поступающие вызовы и нести ответственность перед избирателями, которые год назад продемонстрировали желание перемен. Однако существенно ничего не изменилось – чиновники держатся за свои места, сваливая вину за любое происшествие на мелких клерков, а система организации работы и контроля ее выполнения раз за разом дает сбои. Особенно это вызывает беспокойство, когда дело касается нас с вами - в вопросах образования, социальной защиты и медицины.