В Хабаровском крае отремонтируют скверы и парки

В правительстве края обсудили программу благоустройства городской среды. В этом году в регионе планируют привести в порядок 131 общественную территорию и несколько десятков дворов. Из бюджетов всех уровней на эти цели уже направлено 488 млн рублей. Еще 46 млн рублей собрали граждане, которые пожелали поучаствовать в кампании.

- По обустройству общественных пространств сейчас заключено 129 контрактов с подрядчиками. В ближайшее время все они приступят к работам, в отдельных случаях они уже идут. Необходимо успеть сделать все до холодов. Наша задача – проконтролировать качество ремонтов, - сообщил министр ЖКХ края Дарий Тюрин.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, практически в каждом районе получится отремонтировать одно из мест массового отдыха. Так, в Хабаровске благоустроят сквер "Лики" в районе пединститута ТОГУ, еще два сквера в поселке им. Горького и на Матвеевском шоссе, ряд других объектов. В Комсомольске-на-Амуре проекты масштабнее. Там отремонтируют парк имени Гагарина, пешеходную зону на площади Юности, площадь имени Ленина, а на площади Победы установят пешеходный фонтан, аналогичный хабаровскому. В Амурске реконструируют Ботанический сад.

Также в крае предстоит привести в порядок дворы. В начале года планов по их ремонту не было, так как федеральная субсидия предполагала только благоустройство общественных мест. Но, по поручению губернатора, после корректировки бюджета власти перераспределили еще 54 млн рублей для финансирования и этого направления. В итоге к концу года будет отремонтировано несколько десятков дворовых территорий.

Напомним, что с этого года все работы по благоустройству поселений проходят в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", рассчитанного до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий по повышению комфортности жизни в городах и сельской местности страны превышает 287 млрд рублей.