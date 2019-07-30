Хабаровску срочно нужны квартиры под расселение

Уже подготовлены документы на покупку более 30 жилых помещений. Все предложения выставлены на единую электронную площадку (Росэлторг). Всего же до конца года в рамках национальной программы для хабаровчан, проживающих в домах, признанных аварийными до января 2017 года, мэрия краевого центра приобретет свыше 60 квартир. Сейчас спрос есть на покупку 17-ти жилых помещений в Краснофлотском районе, 4-х – в Железнодорожном, 2-х - в Индустриальном и 8-ми в Кировском районах Хабаровска.

«С предложениями по площади жилых помещений продавцы могут ознакомиться на электронной площадке. Здесь есть вся необходимая для совершения сделки информация: указан район города, в котором приобретаются квартиры, начальная цена и телефоны, по которым можно уточнить всю информацию о контракте»,- рассказала заместитель начальника городского управления жилищного фонда и приватизации жилья Светлана Пискун.

В рамках программы по переселению граждан из аварийного фонда мэрия Хабаровска приобретет квартиры по 66 тысяч 148 рублей за квадратный метр. На эти цели город уже получил более ста миллионов рублей. Причем деньги на счет продавца будут перечислены сразу же после подписания необходимых документов. Всего в этом году под расселение попали 8 бараков, расположенных в разных районах Хабаровска. Также хабаровчан, которые хотят продать свое имущество, просят обращаться по телефонам: 41-98-65, 41-98-69, 41-98- 57.