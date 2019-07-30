Новости
Хабаровску срочно нужны квартиры под расселение
Уже подготовлены документы на покупку более 30 жилых помещений. Все предложения выставлены на единую электронную площадку (Росэлторг). Всего же до конца года в рамках национальной программы для хабаровчан, проживающих в домах, признанных аварийными до января 2017 года, мэрия краевого центра приобретет свыше 60 квартир. Сейчас спрос есть на покупку 17-ти жилых помещений в Краснофлотском районе, 4-х – в Железнодорожном, 2-х - в Индустриальном и 8-ми в Кировском районах Хабаровска.
В рамках программы по переселению граждан из аварийного фонда мэрия Хабаровска приобретет квартиры по 66 тысяч 148 рублей за квадратный метр. На эти цели город уже получил более ста миллионов рублей. Причем деньги на счет продавца будут перечислены сразу же после подписания необходимых документов. Всего в этом году под расселение попали 8 бараков, расположенных в разных районах Хабаровска. Также хабаровчан, которые хотят продать свое имущество, просят обращаться по телефонам: 41-98-65, 41-98-69, 41-98- 57.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 874
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы8 338
План «хабаровского подвига» еще не разработан?7 011
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина6 007
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136