В психоневрологическом интернате Эльбана частично сняли карантин

В психоневрологическом интернате пос. Эльбан Амурского района 30 июля частично снят карантин, который был установлен в связи со вспышкой кишечной инфекции. Из 239 заболевших под наблюдением остаются 11 человек. Шесть из них продолжают лечение в стационаре.

На сегодняшний день в учреждении завершены санитарно-эпидемиологические, гигиенические, а также лечебно-профилактические мероприятия. Проведена заключительная дезинфекция.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, министерство социальной защиты населения края внепланово проверило все учреждения социального обслуживания края на предмет соблюдения санитарных норм и правил.

Напомним, 10 июля в интернате была выявлена вспышка острой кишечной инфекции. Позже были обнаружены признаки сальмонеллеза. Проверка Роспотребнадзора показала, что в учреждении были нарушены условия питания. Отклонения от санитарных норм выявлены как на стадии закупки и транспортировки продуктов, в частности яиц, так и в самой технологии приготовления пищи.

Руководителю интерната объявлен строгий выговор, а заведующий производством и дезинфектор уволены. Продолжается проверка в отношении поставщика продуктов в это соцучреждение.