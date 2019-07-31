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Широкополосный интернет подключат в социальных объектах Хабаровского края
668 миллионов рублей получит Хабаровский край на подключение социально значимых объектов к сети Интернет. Деньги региону выделят из федерального бюджета в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Работы будут вестись поэтапно.
По информации пресс-службы правительства региона, в этом году планируется подключить 26% от общего количества учреждений, в 2020 году – 32%, в 2021 году – 42 %.
Напомним, «Цифровая экономика» - один из 12 национальных проектов России, разработанных по 204 «майскому» Указу Президента Владимира Путина. Он направлен на создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, доступной для всех организаций и домохозяйств. К концу 2024 года все социально значимые объекты в стране должны иметь возможность подключиться к широкополосному Интернету.
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