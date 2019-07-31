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Амур у Хабаровска начал выходить на пойму
Уровень воды в Амуре у Хабаровска, как и прогнозировали гидрологи, продолжает расти. За сутки вода поднялась до 311 см. При этой отметке обычно начинается выход реки на пойму.
В комитете правительства края по гражданской защите уточнили, что ранее в первой декаде августа гидрологи прогнозировали повышения уровня до 4,5 метров. Сегодня эта цифра уже не актуальна. Новые расчеты притока паводковых вод из Приамурья, а также данные о приближающихся циклонах позволяют говорить об отметках в 580-630 см к 8-10 августа.
По информации пресс-службы правительства региона, одновременно в южных районах края нарастает угроза подтопления поселений в районе имени Лазо. Вода уже зашла на 64 приусадебных участка в селах Полетное, Прудки, Петровичи и Марусино. В зону возможного бедствия направлена оперативная группа спасателей, которая будет на месте следить за ситуацией.
напомним, в Хабаровском крае объявлен режим ЧС.
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