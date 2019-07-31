Первый пункт временного размещения для подтопленцев готовится развернуть в Хабаровске

Полсотни человек смогут разместиться в школе «Первые шаги» по улице Королева,3. В связи с надвигающимся паводком готовится постановление об объявлении в городе чрезвычайной ситуации. Состояние муниципальных технических и материальных резервов для экстренных случаев оценил мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Он побывал с инспекцией на складах городского управления ГОиЧС, расположенных на 21-м километре Владивостокского шоссе (еще одно резервное хранилище в краевом центре находится на улице Краснодарской).

Как доложил градоначальнику исполняющий обязанности начальника профильного управления Виталий Орел, в настоящее время в городском резерве материальных ресурсов на случай ЧС находится имущество на сумму 27,8 миллиона рублей. В третьем квартале текущего года из муниципальной казны будет выделено еще 700 тысяч рублей на их пополнение.

«Мы регулярно обновляем материальные запасы и модернизируем резервную технику, ведь, как бы бережно ни хранились вещи и оборудование, они все равно ветшают и устаревают», - подчеркнул он.

Сейчас под бдительным присмотром кладовщиков находятся 153 единицы насосного оборудования различных модификаций и комплекты рукавов к ним, 54 генератора, 878 единиц теплового оборудования, 160 кроватей, 50 комплектов детской одежды, 570 матрасов, без малого 9 сотен подушек, тысяча одеял и свыше шестисот комплектов постельного белья, есть также компрессорные установки, портативные электростанции, автономные сварочные аппараты, различные агрегаты для приготовления пищи, средства индивидуальной защиты, трубы и фитинги – для решения вопросов ЖКХ. Часть насосов и мотопомп уже прошла «проверку боем» во время наводнения 2013-го года. С тех пор количественный и качественный состав оборудования значительно увеличился и усовершенствовался. В арсенале появились насосные установки высокой мощности, каждая из которых способна откачивать по 900 кубометров воды в час. По словам специалистов, если включить все имеющиеся насосы одновременно – и дизельные, и электрические, и бензиновые, их суммарная производительность составит более 400 тысяч кубометров воды в час. Этого хватит, чтобы осушить небольшое озеро или не дать уйти под воду микрорайону.

«Идет подъем уровня реки. Лучше быть готовыми к возможным проблемам заранее. Все техническое оборудование исправно и может быть в любой момент использовано для откачки воды. Тепловые пушки для просушки помещений, обогреватели, кровати, постельные принадлежности, детские вещи – все, что необходимо для обустройства быта людей, попавших под удар стихии, тоже готово. Прогнозируемый уровень подъема воды – 6 метров. Будем надеяться, что эвакуировать хабаровчан не придется», - сказал Сергей Кравчук.

Однако при этом отметил, что, на всякий случай, часть оборудования уже перевезена со складов поближе к местам возможного подтопления. Как показал печальный опыт наводнения 2013 года, при отметке 5 метров частично будут подтоплены огороды, дачные участки на островах Дачном и Кабельном. В зону затопления также попадет более 40 домов, расположенных на улицах Штормовой, Правобережной, Богачева, Вилюйской. Кроме того, возможны подтопления водозабора в районе Красной речки, подъездной дороги к ТЭЦ-3, а также автомобильной трассы в районе улиц Кемеровской и Приемной. Если уровень Амура возле Хабаровска преодолеет отметку 6 метров, в воде окажутся 180 домов в районе улиц Богачева, Приемной, Прибрежной, Минусинской, Олюторской, Гомельской, переулка Керченского. Подтопленными будут более 4 тысяч дачных участков, расположенных на островах Дачном и Кабельном. Паводок коснется распределительной подстанции РЭБ флота. Уже определен ряд мест в городе, где могут быть развернуты пункты временного размещения граждан. В случае, если этого не хватит, ПВР оборудуют на базе краевых образовательных учреждений.

«ПВР – это не просто крыша над головой: это и медицинская помощь, и прививки, и комфортные места для ночлега, и нормальные бытовые условия. Прошлое наводнение многому нас научило. Теперь нашим службам, для того, чтобы развернуть такой пункт, понадобится не более 3-х часов. В городе уже создан и работает специальный штаб. «Водоканал» принимает превентивные меры для бесперебойного обеспечения хабаровчан чистой питьевой водой, готовятся к работе в условиях ЧС тепловые и электрические сети», - отметил Сергей Кравчук.

Развитие ситуации городские власти держат на постоянном контроле.



