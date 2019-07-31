Уровень воды в Амуре у Хабаровска в течение двух суток вырастет на 60-70 сантиметров

По информации гидрологов, вода в реке Уда Тугуро-Чумиканского района вблизи населенного пункта Удское стабильно падает. По состоянию на 06.00 (хбр) 31 июля 2019 года, уровень снизился на 34 см за 6 часов и составил 710 см (неблагоприятное явление – 750 см, опасное явление – 800 см). В настоящее время в селе подтопленных жилых домов нет. Вода сохраняется на двух придомовых территориях. Жители села возвращаются в свои дома. Из ранее отселенных людей, у родственников и знакомых остаются 7 человек, в том числе 4 детей. Также вернулись в свои дома отселенные в превентивных целях жители села Неран. Подтопленных территорий в данном населенном пункте нет.

В районе им. Лазо за прошедшие сутки уровень воды в реке Кия поднялся на 19 см и составил 395 см, при отметке опасного явления 480 см. В населенных пунктах Полетное, Прудки, Петровичи и Марусино подтопленных жилых домов нет, вода зашла на территорию 68 приусадебных участков. Отселение жителей населенных пунктов не проводилось.

В Тугуро-Чумиканском районе и районе им. Лазо продолжают дежурить оперативные группы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, спасатели краевого поисково-спасательного отряда, Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и Специализированной пожарно-спасательной части. Они помогают жителям в расчистке подворий от мусора и грязи, принесенных паводковыми водами, оказывают адресную помощь. Кроме этого проводятся патрулирования и профилактические беседы с местными жителя, разъясняются основные требования личной безопасности при угрозе подтопления.

С 29 июля на территории всего региона (за исключением Аяно-Майского и Охотского районов) в превентивных целях введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». Данное решение связано с необходимостью проведения мер по предупреждению и минимизации последствий прохождения паводка.

По информации Дальневосточного УГМС, 31 июля и 1 августа в южных и центральных районах Хабаровского края ожидаются сильные дожди, местами очень сильные и ливни.

Паводок близкий к отметкам неблагоприятного явления в настоящее время проходит на реке Матай у села Долми района имени Лазо. Уровень воды на утро составил 437 см (-18 см за сутки). Интенсивные подъемы уровней воды на 30-73 см/сутки наблюдаются на реках Уссури и Подхоренок. Без угрозы хозяйственным объектам.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на Амуре у Хабаровска в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 60-70 см, к 3-5 августа ожидается подъем до отметки 430-480 см, к 8-10 августа 580-630 см.