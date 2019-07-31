Хабаровские речники готовы к паводку

Несмотря на повышение уровня Амура, дачные перевозки на левый берег осуществляются по установленному графику. Теплоходы курсируют по трем маршрутам: «Речной вокзал – Уссурийский – 10 километр»; «Речной вокзал – Дубки»; «Речной вокзал – Садовая 1». В будние дни осуществляется 10 рейсов, в выходные – 13. Посадка и высадка пассажиров происходит на привычных для дачников местах. Если вода в реке достигнет уровня 340 сантиметров, причалы будут подтоплены, и трамвайчики начнут трогаться от остановки «Прибрежной».

«В прошлом году при уровне воды 483 сантиметра перевозки осуществлялись по обычному расписанию, без каких-либо изменений. Дачники садились на суда с остановки «Прибрежной». Если будут какие-то изменения, мы оповестим жителей города через средства массовой информации. Кроме того, пассажиры могут обращаться в диспетчерскую речного вокзала по телефону 8-924-310-61-39», - отметила заместитель начальника городского управления промышленности, транспорта и связи Ольга Симакова.

В случае стремительного подъема уровня воды, перевозчик готов увеличить количество рейсов, чтобы дачники смогли вывезти урожай.