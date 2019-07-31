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Хабаровские речники готовы к паводку
Несмотря на повышение уровня Амура, дачные перевозки на левый берег осуществляются по установленному графику. Теплоходы курсируют по трем маршрутам: «Речной вокзал – Уссурийский – 10 километр»; «Речной вокзал – Дубки»; «Речной вокзал – Садовая 1». В будние дни осуществляется 10 рейсов, в выходные – 13. Посадка и высадка пассажиров происходит на привычных для дачников местах. Если вода в реке достигнет уровня 340 сантиметров, причалы будут подтоплены, и трамвайчики начнут трогаться от остановки «Прибрежной».
В случае стремительного подъема уровня воды, перевозчик готов увеличить количество рейсов, чтобы дачники смогли вывезти урожай.
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