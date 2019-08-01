Сохранить население – значит обеспечить будущее Дальнего Востока

Фото: Кардинальные предложения в Национальную программу развития Дальнего Востока вносит инициативная группа жителей края.





Обращение к жителям Хабаровского края

У российского государства, начиная со времен освоения Дальнего Востока, всегда было особое отношение к людям, которые переселились, а потом остались жить и работать в этом суровом и далеком краю. Им был гарантирован заработок, значительно больший, чем в средней полосе России, досрочная пенсия и многие другие льготы. И государство понимало: освоить богатейшие ресурсы Дальнего Востока могут только люди, а чтобы их привлечь и удержать, нужна реальная финансовая и социальная поддержка.

В постперестроечные времена эта поддержка населения Дальнего Востока практически сошла на нет. Продекларированное равенство всех регионов больно ударило по дальневосточникам. Запредельная цена на товары первой необходимости, высочайшие тарифы на транспортные перевозки, ЖКХ, энергоресурсы и топливо разрушительно повлияли на экономику и благосостояние жителей.

Люди стали массово покидать Дальний Восток, выбирая регионы, где жизнь комфортнее, а цены ниже. Как итог: население Дальнего Востока с 1991 года по настоящее время сократилось с 8 миллионов до 6,2 миллиона человек.

Потери населения за последние 25 лет: Чукотка – 66%, Магаданская область – 57%, Камчатка – 32%, Сахалинская область – 31%, Амурская область – 23%, Хабаровский край – 17%.

Территория Дальнего Востока занимает 36% от всей территории РФ, а проживает здесь всего 4% населения страны.

Несомненно, создание ТОСЭР, привлечение инвесторов, в том числе через ВЭФ во Владивостоке, размещение госзаказов, ДВ-гектар дают определенный эффект в развитии макрорегиона. Но жители не ощущают заметного изменения своего благосостояния от этих мер.

Понятно, что отдельно в Хабаровском крае или в каком-то районе края невозможно принципиально изменить жизнь людей к лучшему. Это можно сделать только на всей территории Дальнего Востока, исключительно заручившись поддержкой президента, Правительства РФ, полпреда президента на Дальнем Востоке. И такая возможность есть.

Сейчас продолжается работа над «Национальной программой развития Дальнего Востока». Она может быть принята уже до конца года. Мы, представители Хабаровского края, города Хабаровска, предложили в основу этой программы заложить возврат особого отношения государства к жителям Дальнего Востока. Решительные меры именно в этом направлении быстро остановят отток населения с Дальнего Востока страны и создадут условия для того, чтобы наш регион вновь стал местом, где будет комфортно уже живущему здесь населению и в этот стратегический для Российский Федерации, особый район страны опять поедут люди жить и работать.

Может ли наша страна взять на себя такие обязательства? Нас, дальневосточников, которые занимают земли от Камчатки до Забайкалья, всего 6,2 млн человек. Из них почти половина – это люди пенсионного возраста и дети. В итоге получается, что сегодня жизнедеятельность всего Дальнего Востока России обеспечивают менее трех миллионов работоспособного населения. И создать достойные условия для столь малой группы населения - задача для государства абсолютно решаемая.

Учитывая важность сохранения стабильности на Дальнем Востоке и ускорения развития этого региона, затраты государства на реализацию такой стратегии однозначно оправданны.

Мы настаиваем на обязательном включении следующих положений в «Национальную программу развития Дальнего Востока»:

Пенсии

Снижение пенсионного возраста. Законодательно закрепить для жителей Дальнего Востока, имеющих непрерывный стаж работы на территории не менее 25 лет, право выхода на пенсию для женщин в 55 лет, а для мужчин - в 60 лет.

Повышение размера пенсии. Законодательно закрепить для пенсионеров, вышедших на пенсию и проживших не менее 10 лет на Дальнем Востоке, право на дополнительные к пенсиям выплаты в объеме прожиточного минимума, установленного на данной территории, не реже одного раза в квартал.

Заработная плата

Увеличение зарплаты бюджетникам в 2 раза. Принять решение о выделении ежегодной федеральной субсидии на выравнивание фонда оплаты труда (ФОТ) федеральных, государственных и муниципальных предприятий, работающих на Дальнем Востоке. Размер ФОТ должен обеспечивать заработную плату работника, выполняющего работу на 1 ставку, в двукратном размере от заработной платы работника, выполняющего аналогичную работу на 1 ставку в г. Москве, без учета дальневосточных и районных надбавок.

Отмена налогов на надбавки к заработной плате. Законодательно закрепить для предприятий среднего и малого бизнеса, зарегистрированных и ведущих свою деятельность на Дальнем Востоке, отсутствие налогообложения на дальневосточные и районные надбавки к заработной плате (без потерь для бюджета субъекта федерации).

Демография

Дополнительный материнский капитал за каждого ребенка, который родился в семье, прожившей на Дальнем Востоке не менее года, за счет средств федерального бюджета.

Ипотека 2% для молодых семей, живущих на Дальнем Востоке. Тогда население будет стремиться закрепиться здесь, что также привлечет на территорию ДВ молодежь из западных регионов страны.

Тарифы

Энерготарифы. На Дальнем Востоке энерготарифы для предприятий и населения не должны быть выше среднероссийских. Для этого закрепить обязанность государства компенсировать из федерального бюджета энергоснабжающим организациям Дальнего Востока затраты на покрытие разницы в тарифах.

Транспортные тарифы. Разработка закона о снижении ж/д тарифов в зависимости от дальности перевозок.

Налоги

Специальный налоговый режим. Разработка законопроекта о специальном налоговом режиме для всех предприятий, зарегистрированных и реально работающих на территории Дальнего Востока (без потерь для бюджета субъекта федерации).

Жилье

Дополнительные субсидии. Поддержка инициатив Совета Федерации РФ об увеличении объема субсидирования строительства жилья из федерального бюджета.

Снос аварийного жилья. Подготовка решения о привлечении Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ к расселению всего аварийного жилого фонда на Дальнем Востоке.

Льготный проезд

50% льгота один раз в два года. Законодательно закрепить для жителей Дальнего Востока право на 50% льготу на проезд внутри страны на авиа-, ж/д транспорте один раз в два года за счет компенсации затрат перевозчикам из федерального бюджета.

Доступность качественной медицинской помощи

Закрепление и привлечение кадров. Принятие решения о федеральных субсидиях на приобретение жилья медработникам.

Повышение квалификации. Принятие специальных финансовых и организационных механизмов для возможности повышения квалификации медицинских работников Дальнего Востока в ведущих медицинских центрах РФ за счет средств федерального бюджета.

Дополнительные квоты. Решение о выделении дополнительных квот на лечение, реабилитацию и курортное обслуживание дальневосточников в ведущих медицинских, оздоровительных центрах России.



Природные ресурсы

Первоочередное право жителей на ресурсы. Разработать механизм, устанавливающий первоочередное право обеспечения природными ресурсами (рыба, охота, дикоросы) для населения Дальнего Востока. Учитывать такой подход при распределении квот между населением и промышленными предприятиями.

Наши предложения в «Национальную программу развития Дальнего Востока» приведут к реальным результатам:

Рост реальных доходов дальневосточников в 1,5-2 раза.

Явный рост социальной удовлетворенности населения и социальной привлекательности Дальнего Востока.

Снижение налоговой нагрузки на бизнес, рост инвестиций и деловой активности.

Главный итог — создание благоприятных условий для уже живущих здесь людей, приток населения на Дальний Восток и ускоренное развитие территории в короткие сроки после принятия программы.

В готовящейся Национальной программе много полезных разделов, но предлагаемые нами отсутствуют. Мы считаем, что нужно немедленно начинать работу по внесению в программу наших предложений. И мы готовы работать со всеми структурами, которые имеют реальную возможность на это повлиять: депутаты всех уровней, руководители всех уровней власти, общественные организации.

8 сентября в Хабаровском крае пройдут выборы. Мы призываем всех кандидатов, партии, общественные организации, ученых, просто активных граждан объединиться для выполнения главной задачи, которая стоит перед нами, – возвращение справедливого отношения государства к жителям Дальнего Востока, населению Хабаровского края.

Невозможно развивать Дальний Восток, не поднимая реальный уровень жизни каждого проживающего здесь человека.

Эта работа по принятию наших предложений будет тем весомей и эффективней, чем больше людей ее поддержат.





На случай, если у читателей газеты возникнет желание связаться с представителями инициативной группы для того, чтобы задать вопросы или внести свои предложения, редакция «МД XXI век» решила опубликовать телефоны, по которым с ними можно связаться: Карпов Владимир Геннадьевич — 61-85-55

Ларионова Елена Парфеновна — 8-999-086-83-75

Хидиров Валерий Зурабович — 8-914-174-69-32

Галицин Сергей Викторович — 8-914-174-75-27

Савков Сергей Николаевич — 8-914-158-16-28

Колочко Михаил Николаевич — 69-44-10

Троценко Павел Анатольевич — 8-962-501-85-61

Цой Сергей Леонидович — 8-914-174-69-32







