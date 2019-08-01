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В Хабаровском крае проверяют школы
В Хабаровском крае продолжается проверка общеобразовательных учреждений на готовность к учебному году. По данным регионального министерства образования и науки, из 388 школ положительную оценку получили 187. Комиссии планируют завершить работу к 15 августа.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, на выполнение требований санитарной и пожарной безопасности, поддержание зданий общеобразовательных организаций в нормативном состоянии ежегодно направляется более 400 млн рублей.
Вместе с тем, в рамках организации доставки детей к месту учебы с участием представителей ГИБДД и транспортной инспекции сейчас проходит согласование и оформление паспортов, схем и графиков маршрутов автобусов. В предстоящем учебном году будет организован подвоз 5,5 тыс. школьников. Всего в этом учебном году общеобразовательные учреждения откроют двери для 149 тыс. учащихся, в том числе 16,5 тыс. первоклассников.
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