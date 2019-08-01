Неделя спорта пройдет в Хабаровском крае

В Хабаровском крае стартовала декада спорта, которая завершится 11 августа. В рамках празднования Дня физкультурника во всех муниципальных образованиях региона пройдет более 120 мероприятий – соревнования по отдельным видам спорта, спартакиады, мастер-классы, спортивные фестивали, награждения лучших спортсменов.

- Участие в праздничных мероприятиях в крае смогут принять все желающие - дети, юноши, взрослые, люди пожилого возраста и люди с ограниченными возможностями, – отметил министр физической культуры и спорта края Семен Экшенгер.

Так, 10 августа в краевой столице на площадке Арены "Ерофей" состоится утренняя пробежка с капитаном команды "СКА – Нефтяник" Василием Грановским и соревнования по флорболу и волейболу, спортивные конкурсы по ледовой подготовке. На стадионе "Юность" пройдет физкультурно-спортивное мероприятие "От знака ГТО к Олимпийским медалям!"

Как сообщает пресс-служба правительства региона, 11 августа в 18:00 на набережной со стороны стадиона имени Ленина состоится краевой этап всероссийских массовых соревнований "Оздоровительный спорт – в каждую семью" и большой "Фитнесс-марафон".

Комсомольск-на-Амуре станет площадкой для проведения Всероссийского турнира по уличному баскетболу "Оранжевый мяч", а в Николаевске-на-Амуре состоится легкоатлетический забег "Миля Невельского".

Как сообщили в министерстве, в этом году одним из центральных мест спортивного праздника также станет поселок Ванино. Здесь запланированы спортивно-развлекательные игры, соревнования по пляжному волейболу, мини-футболу, настольному теннису, быстрым шахматам, плаванию, баскетболу 3х3, гиревому спорту, а также спортивная эстафета для семей и веселые старты для детей.

Напомним, что День физкультурника в стране отметят 10 августа.