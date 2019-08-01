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В Хабаровске вводится режим чрезвычайной ситуации
Из-за резкого подъема воды в Амуре ЧС в регионе действует с 29 июля. По прогнозам гидрологов, у Хабаровска уже на следующей неделе уровень реки достигнет отметки в 6 метров 30 сантиметров. Под воду уйдут острова Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский. В связи с этим спасатели настоятельно рекомендуют дачникам в ближайшее время покинуть острова. Вооруженный громкоговорителями десант специалистов городского управления ГОиЧС, комитета по управлению Индустриальным районом высадился на левом берегу Амура. Их задача - предупредить дачников о надвигающейся угрозе.
Дачники к прогнозам гидрологов относятся скептически. Большинство не верит, что уровень воды превысит 6-ти метровую отметку. Все они вспоминают наводнение 6-летней давности.
В пятницу, 2 августа, на базе школы «Первые шаги», что по улице Королева начнет работу пункт временного размещения на 50 человек. Валентина Адильбаева с семьей и детьми будет пережидать паводок в ПВРе.
На остров будут ходить «речные трамвайчики», чтобы забрать дачников с урожаем. В связи с затоплением береговой зоны посадка и высадка пассажиров со 2 августа будет осуществляться с остановки «Прибрежной».
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