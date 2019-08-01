В Хабаровске вводится режим чрезвычайной ситуации

Из-за резкого подъема воды в Амуре ЧС в регионе действует с 29 июля. По прогнозам гидрологов, у Хабаровска уже на следующей неделе уровень реки достигнет отметки в 6 метров 30 сантиметров. Под воду уйдут острова Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский. В связи с этим спасатели настоятельно рекомендуют дачникам в ближайшее время покинуть острова. Вооруженный громкоговорителями десант специалистов городского управления ГОиЧС, комитета по управлению Индустриальным районом высадился на левом берегу Амура. Их задача - предупредить дачников о надвигающейся угрозе.

«При уровне реки свыше 6 метров почти 90% острова Большой Уссурийский уходит под воду. Здесь проживают около 40 человек. Вода может резко подняться ночью и люди должны быть готовы к этому. Будем уговаривать эвакуироваться. Во время режима ЧС по звонку единой диспетчерской службы будем высылать катер для эвакуации островитян», - рассказал начальник отдела управления ГОиЧС администрации города Хабаровска Алексей Шабловский.

Дачники к прогнозам гидрологов относятся скептически. Большинство не верит, что уровень воды превысит 6-ти метровую отметку. Все они вспоминают наводнение 6-летней давности.

«Выстояли тогда, а, значит, и сейчас справимся. Уровень Амура небольшой – 3,7 метра, еще метр-полтора – не страшно. А если перемахнет за 6 метров – тоже не беда: технику и машины на самый высокий участок откатим, урожай соберем, запас воды чистой есть, а сами на второй этаж дома переберемся», – уверен Сергей Буланов.

«Мы еще хозяйство не восстановили с 2013 года, а тут новая напасть. Если прогнозы сбудутся, то затопит погреб и часть первого этажа. Нам некуда переезжать в город, а здесь мы не сможем переждать стихию. Сейчас пока подготовим все, что можно спасти, и будем эвакуироваться», - добавляет Валентина Адильбаева.

В пятницу, 2 августа, на базе школы «Первые шаги», что по улице Королева начнет работу пункт временного размещения на 50 человек. Валентина Адильбаева с семьей и детьми будет пережидать паводок в ПВРе.

«Там будет организован ночлег, все постельные принадлежности готовы, горячее питание, медицинская помощь. Создадим комфортные условия пребывания», - отметил Алексей Шабловский.

На остров будут ходить «речные трамвайчики», чтобы забрать дачников с урожаем. В связи с затоплением береговой зоны посадка и высадка пассажиров со 2 августа будет осуществляться с остановки «Прибрежной».



