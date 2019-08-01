Новости
Вакциной запаслись в Хабаровске
В связи с резким подъемом уровня Амура, чтобы избежать вспышки опасных инфекционных заболеваний, в краевом центре начнется массовая вакцинация людей. В 2013 году во время масштабного наводнения в городе работали мобильные медицинские пункты, в которых около 20 тысяч горожан из «группы риска» получили прививки.
Большая вода размывает берег и заставляет мигрировать полчища грызунов, что также может стать причиной вспышки опасных заболеваний. В связи с этим медики настоятельно рекомендуют жителям прибрежной зоны соблюдать правила личной гигиены.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 883
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы8 368
План «хабаровского подвига» еще не разработан?7 133
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина6 028
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136