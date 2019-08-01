Вакциной запаслись в Хабаровске

В связи с резким подъемом уровня Амура, чтобы избежать вспышки опасных инфекционных заболеваний, в краевом центре начнется массовая вакцинация людей. В 2013 году во время масштабного наводнения в городе работали мобильные медицинские пункты, в которых около 20 тысяч горожан из «группы риска» получили прививки.

«Вакцинации в обязательном порядке подвергнутся сотрудники технических служб, которые будут работать в зоне затопления. Прививки будут сделаны сотрудникам МЧС, врачам, работникам жилищным организаций. Для горожанам, проживающих в зоне подтопления, сделан запас вакцины от брюшного тифа, гепатита А, дизентерии», - рассказала начальник городского управления здравоохранения Татьяна Скорик.

Большая вода размывает берег и заставляет мигрировать полчища грызунов, что также может стать причиной вспышки опасных заболеваний. В связи с этим медики настоятельно рекомендуют жителям прибрежной зоны соблюдать правила личной гигиены.