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Корпус парома для Сахалина спустили на воду
Корпус первого парома для Сахалинской области сегодня спустили на воду в Комсомольске-на-Амуре. Для вывода «Александра Деева» в акваторию Амура и его последующей достройки на Амурском судостроительном заводе подготовили специальный судоподъёмный понтон. Он позволил облегчить всплытие корпуса.
Судно высотой с пятиэтажный дом строилось в разных цехах. Последние три блока покинули сварочный цех в апреле. А в мае состоялась уникальная операция по сварке частей нового парома. Для корабелов работа на открытом стапеле – не совсем привычная технология строительства, тем не менее, бригады успешно справились с поставленной задачей.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, режим работы на объекте – практически круглосуточный. Над заказом трудятся более 300 человек. Согласно утверждённому графику, в августе 2020 года паром отправится во Владивосток для финальных работ, испытаний и дальнейшей сдачи в эксплуатацию.
Напомним, грузопассажирское судно будет работать на Сахалине на переправе Ванино-Холмск. «Александр Деев» имеет усиленный ледовый класс и способен двигаться во льдах толщиной один метр. Кроме того, паром не так зависим от погоды как его предшественник – «Сахалин». Три грузовые палубы способны вместить до 30 железнодорожных вагонов, 48 грузовых автопоездов и 28 легковых автомобилей.
Амурский судостроительный завод построит для заказчика - ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» - два таких парома. Стоимость двух кораблей составляет почти 10 млрд рублей.
Фото: http://www.komcity.ru/
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