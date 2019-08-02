Жители подтопленного села Удское вернулись в свои дома

Село Удское в Тугуро-Чумиканском районе восстанавливается после паводка. Накануне вода полностью покинула дворы, что позволило людям окнчательно вернуться в свои дома. Теперь им предстоит просушить все жилье. Одновременно власти должны оперативно расчистить территорию от мусора, принесенного речным потоком.

Как уточнили в комитете правительства края по гражданской защите, сейчас в Удском работают врачи, санитарные службы, а также эксперты в области ликвидации последствий ЧС, которые помогают местным властям принять правильные решения. Еще во время паводка всех специалистов вертолетом доставили в поселение.

- Для просушки домов из краевого резерва было завезено 40 тепловых пушек. Кроме того, доставлено 10 мотопомп и насосов, 14 различных генераторов электричества, работающих как на бензине, так и на дизельном топливе. Для людей приготовили комплекты постельного белья, матрасы, одеяла, продукты питания, запасы медикаментов. Все это будет находиться в районе до полной ликвидации ЧС, - сообщили в комитете.

По информации пресс-службы правительства региона, сейчас в Удском оперативно подсчитывают ущерб, нанесенный наводнением. В районе необходимо отремонтировать мост, дорогу в местный аэропорт. Специальные комиссии также оценивают степень повреждения жилья. Санитарным службам предстоит провести дератизацию и дезинфекцию территорий, оказавшихся под водой.

Напомним, паводки в Тугуро-Чумиканском районе начались в конце июля. Вышедшая из берегов река Уда подтопила сразу три населенных пункта: поселки Неран, Алгазея и село Удское. Часть людей оперативно отселили в развернутые ПВР. Для ликвидации наводнения власти региона направили в село группировку спасателей с оборудованием, а также запасами предметов и вещей первой необходимости.