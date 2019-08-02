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Жители подтопленного села Удское вернулись в свои дома
Село Удское в Тугуро-Чумиканском районе восстанавливается после паводка. Накануне вода полностью покинула дворы, что позволило людям окнчательно вернуться в свои дома. Теперь им предстоит просушить все жилье. Одновременно власти должны оперативно расчистить территорию от мусора, принесенного речным потоком.
Как уточнили в комитете правительства края по гражданской защите, сейчас в Удском работают врачи, санитарные службы, а также эксперты в области ликвидации последствий ЧС, которые помогают местным властям принять правильные решения. Еще во время паводка всех специалистов вертолетом доставили в поселение.
По информации пресс-службы правительства региона, сейчас в Удском оперативно подсчитывают ущерб, нанесенный наводнением. В районе необходимо отремонтировать мост, дорогу в местный аэропорт. Специальные комиссии также оценивают степень повреждения жилья. Санитарным службам предстоит провести дератизацию и дезинфекцию территорий, оказавшихся под водой.
Напомним, паводки в Тугуро-Чумиканском районе начались в конце июля. Вышедшая из берегов река Уда подтопила сразу три населенных пункта: поселки Неран, Алгазея и село Удское. Часть людей оперативно отселили в развернутые ПВР. Для ликвидации наводнения власти региона направили в село группировку спасателей с оборудованием, а также запасами предметов и вещей первой необходимости.
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