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Амур у Хабаровска достиг почти 4 метров
Новые данные об уровнях воды на Амуре поступили в правительство края. На 15 часов уровень реки поднялся почти до 4 метров, за сутки увеличившись на 21 см.
По обновленным прогнозам уже на этих выходных у краевой столицы ожидается уровень 430-470 см. В этом случае на левом берегу начнется затопление дач. В зону риска попадают все 3700 участков. У дачников остается буквально два дня для того, чтобы успеть вывезти урожай и вещи.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, для Комсомольска-на-Амуре прогноз развития ситуации также остается прежний. После Хабаровска паводок должен частично рассеяться по пойме и подойти к городу Юности с 11 по 16 августа с отметками неблагоприятных явлений. Однако, по рекомендации краевой комиссии по ЧС, спасатели и власти готовятся на самый критичный сценарий. Сейчас уровень реки у города составляет 227 см.
Напомним, что из-за паводка с сегодняшнего дня в Хабаровске перенесены причалы теплоходов. Посадка теперь происходит с остановки "Прибрежная". В субботу и воскресенье все рейсы будут ходить по графику – согласно старого расписания Речного вокзала.
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