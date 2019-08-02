Амур у Хабаровска достиг почти 4 метров

Новые данные об уровнях воды на Амуре поступили в правительство края. На 15 часов уровень реки поднялся почти до 4 метров, за сутки увеличившись на 21 см.

По обновленным прогнозам уже на этих выходных у краевой столицы ожидается уровень 430-470 см. В этом случае на левом берегу начнется затопление дач. В зону риска попадают все 3700 участков. У дачников остается буквально два дня для того, чтобы успеть вывезти урожай и вещи.

- Пик паводка придется на 8-9 августа. Прогнозы пока не меняются - ждем 580-630 см (опасный уровень 600 см), но готовимся на 650 см. По расчетам МЧС России всего в зону подтопления в регионе могут попасть 199 жилых домов в 34 населенных пунктах. В краевой столице паводок может затронуть 39 домов, расположенных в Кировском, Краснофлотском, Индустриальном районах города, - пояснили в комитете.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, для Комсомольска-на-Амуре прогноз развития ситуации также остается прежний. После Хабаровска паводок должен частично рассеяться по пойме и подойти к городу Юности с 11 по 16 августа с отметками неблагоприятных явлений. Однако, по рекомендации краевой комиссии по ЧС, спасатели и власти готовятся на самый критичный сценарий. Сейчас уровень реки у города составляет 227 см.

Напомним, что из-за паводка с сегодняшнего дня в Хабаровске перенесены причалы теплоходов. Посадка теперь происходит с остановки "Прибрежная". В субботу и воскресенье все рейсы будут ходить по графику – согласно старого расписания Речного вокзала.