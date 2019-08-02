Сергей Фургал попросил дополнительное финансирование на «скорую помощь»

В Южно-Сахалинске состоялось совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева. Главы субъектов ДФО выступили с докладами, в рамках которых доложили о текущей ситуации в регионах.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал сообщил, что на данный момент в регионе определено 5 центров экономического роста: агломерация "Комсомольск-на-Амуре – Амурск – Солнечный", Хабаровская агломерация, Николаевский центр развития, Верхнебуреинский центр развития и Ванино – Советско-Гаванский транспортно-промышленный узел. На эти центры приходится 81,4 процента населения региона. Сейчас в этих точках роста за счет средств федерального бюджета, а также по линии Минвостокразвития, реализуется 10 социальных объектов на сумму 8,844 млрд. рублей, в том числе на 2019 год – 2,96 млрд. рублей.

Глава региона отметил проблемы, решить которые без внимания федерального центра будет крайне трудно. Так, в Комсомольске-на-Амуре сложилась непростая ситуация со 2 и 3 этапом строительства защитной дамбы. Компания "ПМК-83" выиграла аукционы с сильным понижением цены и не справилась с нагрузкой. Властям региона пришлось принять решение о расторжении контракта. До конца года должны быть заключены новые контракты на строительство инженерных сооружений.

- Это безопасность города Комсомольска-на-Амуре. Действующие конкурентные процедуры 44-го федерального закона занимают длительные сроки. Учитывая данное обстоятельство, в целях обеспечения надёжной защиты населения города от затопления, необходимо рассмотреть возможность контрактования объектов инженерной защиты с применением механизма заключения контракта у единственного подрядчика, - сообщил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Председатель Правительства отметил, что данная проблема – федерального масштаба.

- Проблема с подрядчиками, занижение цен на конкурсах – эта ситуация, как говорят, уже достала. Я уже два раза давал поручение по поводу усиления ответственности в отношении таких подрядчиков. Начиная от административной ответственности и вплоть до введения отдельного уголовного состава. С этим надо завершать, - заявил Дмитрий Медведев.

Премьер-министр попросил внести в протокол и вопрос организации скорой медицинской помощи в районах. Эту проблему также озвучил губернатор Хабаровского края.

По информации пресс-службы правительства региона, сейчас финансирование скорой помощи идет за счет средств территориальной программы обязательного медицинского страхования. Оплата осуществляется по подушевому нормативу финансирования в сочетании с оплатой за вызов. При этом, утвержденным нормативом финансовых затрат в системе ОМС в полной мере не покрываются расходы, обусловленные значительными расстояниями между населенными пунктами, низкой плотностью населения, труднодоступностью отдельных поселений.

Например, население Советско-Гаванского района составляет 38 тыс. человек, 23 тыс. проживают в Советской Гавани. На площади 15,5 тыс. км разбросаны 9 населенных пунктов. Самый удаленный населенный пункт - с. Коппи, до него 51 км. Ванинский район – 33 тыс. человек, 15 тыс. проживают в административном центре, 18 тыс. рассредоточены по 19 населенным пунктам на площади почти 27 тыс. км.

Для обеспечения нормативных требований с учетом 20-минутной транспортной доступности скорой помощи край несет дополнительную нагрузку на содержание сверх нормативной сети отделений и пунктов «скорой». В связи с чем требуется решение вопроса об увеличении объемов финансирования за счет федеральных средств.