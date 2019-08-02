Хабаровчан приглашают на "Субботу доноров"

Завтра, 3 августа, в Хабаровске пройдет Всероссийская акция "Суббота доноров". Горожан приглашают посетить станцию переливания крови, где они смогут ознакомиться с работой службы, а также при желании сдать кровь для людей, которые остро нуждаются в переливании.

Специалисты напоминают, что стать донором смогут люди от 18 лет. С собой нужно взять удостоверение личности. Те, кто намерен сдать кровь, накануне не должны есть жирное, жареное, острое, копчёное, молочные продукты, яйца и масло. Также за вдвое суток до донации необходимо отказаться от алкоголя, а за трое суток – от аспирина и анальгетиков. За час до сдачи нельзя курить.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, акция пройдет с 9 до 12 часов. Участников будут ждать на Краевой станции переливания крови по адресу: г. Хабаровск, улица Волочаевская, д. 46.