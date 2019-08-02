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Пункт временного размещения людей открылся в Хабаровске
По прогнозам гидрологов, 8-10 августа уровень Амура у Хабаровска превысит 6 метров. Под водой окажутся острова Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский, также стихия подойдет к многоквартирным домам, расположенным в Индустриальном районе города.
В школе «Первые шаги», что на улице Королева, в спортивном зале оборудован пункт временного размещения на 50 человек: сюда будут доставлять людей из затопленных территорий города.
Сейчас уровень Амура в районе краевого центра составляет 391 сантиметр, однако ситуация меняется с каждым днем. Большая вода подойдет к городу в ближайшие 5-6 дней.
При таких прогнозах в воде окажутся дома, расположенные в районе улиц Богачева, Приемной, Прибрежной, Минусинской.
Для откачки воды в городе своего часа ждут свыше 150 насосов. Мешки с песком, как показала практика 2013 года, неэффективны, поэтому применяться не будут.
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