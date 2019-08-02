Пункт временного размещения людей открылся в Хабаровске

По прогнозам гидрологов, 8-10 августа уровень Амура у Хабаровска превысит 6 метров. Под водой окажутся острова Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский, также стихия подойдет к многоквартирным домам, расположенным в Индустриальном районе города.

«Из резервного фонда завозим постельные принадлежности: матрасы, одеяла, подушки, комплекты постельного белья»,- рассказывает заместитель директора школы Анна Воробьева.

В школе «Первые шаги», что на улице Королева, в спортивном зале оборудован пункт временного размещения на 50 человек: сюда будут доставлять людей из затопленных территорий города.

«На базе нашего пункта есть душевые комнаты, туалеты, столовая, набран штат сотрудников»,- добавила Анна Воробьева.

Сейчас уровень Амура в районе краевого центра составляет 391 сантиметр, однако ситуация меняется с каждым днем. Большая вода подойдет к городу в ближайшие 5-6 дней.

«Гребень паводка по прогнозам синоптиков достигнет 580-630 сантиметров. Но это без учета воды, которая придет из Сунгари - в соседнем Китае большие проблемы. С учетом этого, думаем, что уровень воды поднимется еще на полметра»,- рассказал заместитель председателя правительства Хабаровского края Анатолий Литвинчук.

При таких прогнозах в воде окажутся дома, расположенные в районе улиц Богачева, Приемной, Прибрежной, Минусинской.

«Чтобы улица Ремесленная не ушла под воду, при отметке 6 метров начнем закрывать в этом районе ливненые коллекторы», - рассказал первый заместитель мэра по городскому хозяйству Сергей Чернышов.

Для откачки воды в городе своего часа ждут свыше 150 насосов. Мешки с песком, как показала практика 2013 года, неэффективны, поэтому применяться не будут.



