Хабаровчан приглашают на субботние «Зарядки с мэром»

На очередную разминку всех любителей физкультуры ждут в предстоящую субботу у нижнего пруда (ул.Пушкина, 38) в 9.00. Ее для хабаровчан проведут опытные тренеры. Занятия продлятся 40 минут и будут проходить еженедельно вплоть до октября.