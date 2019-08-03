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На ВЭФ Хабаровский край покажет «Амурские столбы»
На набережной бухты Аякс на острове Русский началось строительство павильона Хабаровского края. Выставочная экспозиция региона на «Улице Дальнего Востока» будет разделена на четыре тематические зоны, где участникам V Восточного экономического форума представят продукцию краевых предприятий, а также инвестиционные проекты по отраслям. Павильон будет декорирован под уникальный памятник природы Хабаровского края «Амурские столбы».
В экспозиции предусмотрена зона «Туризм», которая будет оформлена в виде точной копии высокогорного озера Медвежье, одной из ключевых природных достопримечательностей региона. Гостям презентуют различные туристические маршруты – событийные, гастрономические, индустриальные, этнографические.
По информации пресс-службы правительства региона, зона «Судостроение» будет выполнена в виде миниатюрной модели завода с искусственной рекой и плывущими по ней кораблями. Гостям продемонстрируют проекты Амурского и Хабаровского судостроительных заводов. В частности, будут представлены демонстрационные модели судов промышленного, гражданского и военного назначения.
На площадке «Промышленный потенциал» будет представлена продукция краевых предприятий по шести направлениям: самолетостроение, судостроение, фармацевтика, машиностроение, IT-отрасль и металлургия.
В зоне «Инвестиционный климат» посетителям расскажут о действующих на территории края преференциальных режимах для бизнеса: территориях опережающего социально-экономического развития, режиме «Свободный порт», который распространен на Ванинский и Советско-Гаванский районы. Кроме того, потенциальные инвесторы смогут ознакомиться с предложениями в сфере сельского хозяйства по созданию птицекомплекса по производству и переработке мяса индейки, а также по созданию оптово-распределительного агропромышленного парка.
Выставка «Улица Дальнего Востока пройдет 3–8 сентября в рамках V Восточного экономического форума на набережной бухты Аякс. С 3 по 6 сентября выставка будет открыта для гостей и участников ВЭФ, 7 сентября запланирован социальный день для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и представителей молодежных организаций, 8 сентября выставка будет открыта для всех желающих.
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