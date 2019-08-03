Детский летний отдых в Хабаровском крае порой смертельно опасен для ребенка



После трагедии в «Холдоми» ситуация с летними оздоровительными лагерями в Хабаровском крае продолжает усугубляться. Через несколько дней после пожара в Солнечном районе на свет божий вылезла ситуация с жестоким избиением 11-летнего С. в очень странном палаточном лагере «Спецназ Дети» в пригороде Хабаровска.

Смена в этом заведении началась 20 июля, лагерь быстро свернули в течение дня после 24 июля. И все бы ничего, но мама одного из пацанов, когда приехала забирать своего сына, обнаружила на его теле синяки. Как утверждает человек, представляющийся охранником этого лагеря, подростки «просто потолкались», а потом столкнули «мелкого» (того, кто младше) в канаву. Где была вода и камни, а по другой информации - бетонированный окоп.

Бей в кость!

Реальность оказалось боле злой, чем фантазия «секьюрити». Парня отвезли в детскую краевую больницу, где диагностировали множественные переломы грудного отдела позвоночника, ребер, ушибы головы. Из справки лечебно-медицинского учреждения: «Закрытый компрессионный перелом 6-7-8 позвонков. Закрытый перелом 6-7-8 ребер справа». И это называется «пацаны поспорили»?!

По предварительной информации из следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю, такие вот «толкания» расцениваются как тяжкий вред здоровью. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». По-простому - избиение толпой заведомо слабого человека, оставление без помощи пострадавшего. Где были педагоги, где были воспитатели лагеря, где были, в конце концов, «отцы-командиры» от спецназа?!

По словам Валентины К., мамы пострадавшего ребенка, их не было вообще: «Дети были предоставлены сами себе. С ними был действующий сотрудник полиции из села Мирное. Он преподавал подросткам боевые искусства». По словам мамы избитого мальчика, в лагере царили порядки вроде армейской «дедовщины», она же «годковщина» - один парнишка таскал воду для всех, другой вечно мыл посуду. Типа «готовили к службе», «к защите родины» - все с маленькой буквы, но на коммерческой основе?! Решение всех проблем через «упал-отжался»?

По данным, приведенным на сайте министерства образования и науки края, в реестре организации отдыха детей и их оздоровления Хабаровского края на 17 июня 2019 года числятся 33 палаточных лагеря. «Спецназ Дети» там проходит как лагерь палаточного типа (передвижной поход) с указанием реквизитов и иных данных. Но нет информации о составе преподавателей и иного персонала.

Чисто по понятиям

Вам эта ситуация ничего не напоминает?! Правильно, нечто подобное уже было - детский лагерь, что под эгидой пресловутого «воровского общака» организовали близ Комсомольска-на-Амуре на одном из островов в конце 90-х. В свое время я видел полную версию видеозаписи, где Джем – лидер комсомольской «братвы» (он же Евгений Васин) во время очередного посещения такого лагеря по понятиям разъясняет «четким пацанчикам» за жизнь. Ребята в этом воровском притоне под присмотром «чисто конкретно» инструкторов многому научились, заодно и время неплохо провели.

А 22 февраля 2001 года полыхнуло кафе «Чародейка». Отморозки из «джемовских» сожгли живьем четыре человека, в том числе 16-летнюю Анну Ложкину, что отмечала в кафе свой день рождения. Ничего личного, по указке «верхних» «четкие пацанчики» объяснили быдлу, кто они такие. Всего в тот день в «Чародейке» погибло 8 посетителей в возрасте от 15 до 25 лет, 20 человек с тяжелыми ожогами оказались в больнице.

Это к вопросу о том, кто, как и кого воспитывает в подобных «палаточных лагерях». И не надо мне «ля-ля» про подготовку «настоящих мужиков». Это в 10-12 лет мужики?! Это дети, с неокрепшей психикой, с несформировавшимся мировоззрением, с хрящами вместо костей. Если их сейчас «согнуть в бараний рог», то получим пожизненных моральных уродов, озлобленных на весь свет. Всего в хабаровском палаточном лагере «Спецназ Дети» было около 25 воспитанников. Что принесло организаторам при средней цене за путевку в 20 тысяч рублей около полумиллиона.

Интересно, какую сумму вернут родителям за завершившуюся раньше срока смену, сославшись на «обстоятельства непреодолимой силы»? Разваливаемая с начала 90-х годов прошлого века система внешкольного образования и досуга, перевод летнего детского отдыха на коммерческие рельсы, ликвидация по краю десятков бывших пионерских лагерей дает свои плоды. Горит, тонет, мучается будущее страны – дети.

Как уверяют на своем сайте владельцы франшизы «Спецназ Дети», это дело весьма прибыльное: «Хочешь управлять бизнесом, который приносит 2000000 руб. за 2 месяца?». Эта федеральная сеть лагерей заявлена, кстати, как «лагеря по компьютерным играм». Хабаровская вкладка на официальном сайте в данный момент заблокирована.





Андрей Дунаевский





Министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова: «Это был лагерь для трудных подростков. Там они должны были социализироваться при помощи программы освоения боевых искусств и навыков силовых ведомств. Но что-то пошло не так».

По данным реестра организации отдыха детей и их оздоровления Хабаровского края на 17 июня 2019 года: «Учебно-тренировочные сборы «Спецназ Дети» ООО «Фрегат ДВ», собственник организации: Кузнецова Анна Александровна, руководитель организации Талыпина Наталья Александровна. Фактический адрес: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Мирное, ул. Рабочая, 28, кв. 21». Смена, начавшаяся 20 июля, была уже третьей за лето. Рассчитана на детей от 10 до 17 лет. База отдыха палаточного типа. Проводятся развивающие, спортивные, военно-спортивные мероприятия. Стоимость путевки от 19000 до 24000 рублей.

«Обеспечьте 10%, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживлённым, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы хотя бы под страхом виселицы» - английский публицист и экономист XIX века Томас Джозеф Даннинг.