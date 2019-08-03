Не решать, а отодвинуть и «заговорить» насущную проблему - как стиль работы хабаровских чиновников



Именно так обстоит дело с расселением людей из аварийного фонда. И что-то вроде делается. В этом году три дома (из нескольких сотен только в Хабаровске) планируется осчастливить. А что касается остальных, тут как сказке - или падишах падет, или «само рассосется».

Во время визита на окраину города 8 мая этого года жильцы развалюх общались с губернатором и министром ЖКХ. Руководитель региона четко дал понять, что в ТАКИХ условиях жить нельзя, надо расселить людей до осени текущего года. А разрушающийся на глазах дом по адресу улица Нагорная, 13 - снести. Там щели в наружных стенах таковы, что моя ладонь свободно входит. А сам дом постепенно разламывается на три части.

Чиновники быстренько соорганизовались, создали комиссию, провели в сто первый раз обследование дома, подготовили документы. И здание, что еще полгода назад ждало капитального ремонта, волшебным образом преобразилось. И все согласно постановлению от 5 июля 2019 года №2192: «Признать многоквартирный дом №13 по ул. Нагорной аварийным и подлежащим сносу». Организовать работу по сносу в срок до 2025 года поручено управлению жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда администрации города (Климочкин А.В.). Еще пяток лет потерпеть надо, короче.

А что с людьми? Управлению жилищного фонда и приватизации жилья администрации города (Верещагина С.Н.) поручено организовать работу «по переселению граждан, проживающих в жилых помещениях дома №13 по ул. Нагорной, до начала работ по сносу указанного дома в соответствии с действующим законодательством» - конец цитаты.

Что интересно, именно к 2025 году, согласно более раннему постановлению мэра Хабаровска от 29.05.2019 №1664, была запланирована РЕКОНСТРУКЦИЯ злосчастного дома 13 на улице Нагорной с расселением жильцов в маневренный фонд на время этой самой реконструкции. Согласно этому постановлению контроль за его исполнением возлагается на первого заместителя мэра города по городскому хозяйству Чернышова С.А.

Понятно, что жильцов перспектива оказаться под руинами дома никак не устраивает, поскольку ни у кого нет надежды, что эти стены дождутся своего часа «лечь под нож». Губернаторское распоряжение пришлось как нельзя кстати. Люди рассуждали, что раз городские власти хотели дом поставить на капремонт, а краевые велели снести, то на них и надежда. Хотели даже отдельно встретиться с Сергеем Фургалом: «Ему мы пока что верим». Но их послали на три буквы - в ЖКХ, где министр Дарий Тюрин милостиво согласился принять заявителей. Увы, не здесь и не сейчас - часа, знаете ли, пока нет.

Сергей Иванович! Я понимаю, что вы человек занятой, вокруг вас все горит и тонет. А еще и обрушивается и валится. Жильцы разваливающегося дома устали ходить, писать и говорить. Инициативная группа жильцов дома 13 на улице Нагорной готова объявить публичную голодовку.



- Уже надоело, что от нас просто отмахиваются. Куда ни пишем, везде одни обещания. Если уж обращение к губернатору не помогает, то нам остается объявить голодовку перед правительством. Иначе нас в один день просто завалит под развалинами дома, - сетует жительница квартиры №7 Наталья Бокова.

Вот только с местом пока не определились - то ли перед зданием краевой администрации, то ли перед городской. Хотя можно и там и там - площади позволяют. Поставить палатку, пригласить СМИ, показать во-о-от такой толщины том переписки с чиновниками. А что, опыт давления на власти предержащих есть - сироты проторили дорожку.





С пламенным приветом, Андрей Дунаевский





Их послали на три буквы – в ЖКХ