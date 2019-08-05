В Хабаровске засыпят ворота дамбы в районе ул. Пионерской

Краевая комиссия по ЧС приняла экстренное решение засыпать ворота дамбы, расположенной вдоль улицы Пионерская в районе Дендрария в Хабаровске. Моделирование ситуации на момент прохождения у Хабаровска паводка показало, что при уровне от 6 метров вода может зайти в город и подтопить жилые дома в низких местах улиц Пионерская, Ремесленная, переулка Спортивный вплоть до улицы Юнгов. Поэтому для предотвращения ущерба участники комиссии посчитали целесообразным построить временную дамбу.

Основные работы выполнит Хабаровский речной торговый порт. Предприятие перебросит из поселка Приамурский гидровыгружатель, который начнет сыпать на дно реки песок. После того, как высоту подводной части дамбы доведут до уровня воды, к строительству подключится краевая и муниципальная техника. Сверху песочного фундамента уложат сланец с суглинком. Кроме того, в расчетных местах установят откачивающие насосы. После паводка дамбу демонтируют.

- Ширина сооружения составит 6 метров, длина - 130 метров. Дамба будет перекрывать 10-метровый уровень. Для этого только на дно уложат свыше 10 тысяч тонн песка. Работы необходимо завершить уже к 7 августа, когда начнет подходить основная волна паводка. Заранее просим извинения у горожан, так как придется частично ограничить проезд по улице Пионерской. ГИБДД поставлена задача организовать совместное движение автолюбителей и тяжелой техники в районе стройки. Также мы уже попросили все предприятия в затоне временно убрать суда. Понимаем все неудобства, но в крае действует режим ЧС, - сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства края Валерий Немытов.

По информации пресс-службы правительств арегиона, по предполагаемому сценарию развития ситуации, пока для Хабаровска сохраняются предыдущий прогноз уровней воды у города в 580-630 см. Опасения вызывают лишь объемы притока Сунгари в Амур со стороны КНР. Сейчас на территории соседнего государства идут сильные дожди, и часть местных рек уже вышла из берегов.

Между тем, еще в середине недели правительство края направило обращение властям китайской провинции Хэйлуцзян с просьбой рассмотреть возможность временного ограничения сбросов воды в Сунгари с водохранилищ энергетического и сельскохозяйственного комплексов. Также коллег из Поднебесной попросили оперативно информировать об ухудшениях гидрологической обстановки.

Сегодня, 3 августа, уровень Амура у Хабаровска на 12 часов составляет 411 см, прибавив 20 см. В ближайшие двое суток ожидается дополнительный подъем еще на 40-50 см.





Фото: Вячеслав Реутов, khabkrai.ru