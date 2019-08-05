 Затон "Хабаровска РЭБ флота" закрылся



С 3 августа закрылся затон ЗАО "Хабаровска РЭБ флота".

Телефоны служб, по которым можно обратиться в связи с подтоплением:

1. 89243106139 - диспетчерская ЗАО "АПП";

2. 422443 - ЕДДС города;

3. 910207 - диспетчерская МБУ г. Хабаровска "ХМНИЦ"

С 07:00 04.08.2019 посадка и высадка пассажиров будет производиться на причал №2 Речного вокзала до прекращения режима ЧС.





Фото: Вячеслав Реутов, khabkrai.ru