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Затон "Хабаровска РЭБ флота" закрылся
С 3 августа закрылся затон ЗАО "Хабаровска РЭБ флота".
Телефоны служб, по которым можно обратиться в связи с подтоплением:
1. 89243106139 - диспетчерская ЗАО "АПП";
2. 422443 - ЕДДС города;
3. 910207 - диспетчерская МБУ г. Хабаровска "ХМНИЦ"
С 07:00 04.08.2019 посадка и высадка пассажиров будет производиться на причал №2 Речного вокзала до прекращения режима ЧС.
Фото: Вячеслав Реутов, khabkrai.ru
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