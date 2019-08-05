Проблемы в среднем образовании в Хабаровском крае нарастают как снежный ком

Возьмем для примера среднюю школу в селе Сита. В прошлом году в ней сделали ремонт – в сентябре начали, в конце декабря закончили. Об этом с гордостью сообщили на сайте.

Лучшего времени не нашли: детей сорвали в начале учебного года. Младшие классы, вплоть до седьмого, учились в местном детском (!) садике. А старшеклассникам пришлось еще гаже - их несколько месяцев в два захода возили одним автобусом в соседнее село. И кто-то составил расписание поездок так, что один класс попадал в разные рейсы. Какое может быть полноценное образование, когда вторая половина класса приезжает ближе к окончанию урока?! Да и подростки начали конфликтовать - «местные» и «понаехавшие». Так что остаток времени, пока в школе шел ремонт, ситинские старшеклассники учились в здании администрации - в АБСОЛЮТНО не приспособленном для занятий помещении. Как в такой ситуации дикого бардака школяров кормили - это отдельная статья пока что журналистского расследования. Но вопросы к местной прокуратуре и министерству образования края у меня накапливаются.

О качестве ремонта «альма-мать ее» школяры отзывались весьма пренебрежительно: «Да окурки под новыми косяками и двери в щелях. Палец проходит, сами видели». Отдельно надо будет «покопать» относительно замены труб. По информации от местных мужичков, что лазили на чердак, система отопления там дышит на ладан, начиная с расширительного бака. Выходит, что после замены труб надо будет ОПЯТЬ ремонт делать?! Чиновники Лазовского района! Вы случайно не переели рыбного супчика, а?

Связь без брака

А еще в этой школе есть фишка, о ней сами дети сообщили. Когда они перетаскивали имущество из кабинета химии, то видели массу реактивов и оборудования для проведения опытов. Так вот все это ни разу, по словам старшеклассников, на уроках не использовалось. Типа показываем процесс бурной химической реакции на пальцах. Хе-хе, но и это не самое паршивое.

В ситинской школе спортзал на третьем этаже, а под ним - на втором - компьютерный класс. И когда идут занятия для сильных, то у умных проблемы - валится известка и штукатурка на компы. А это не дает дополнительных бонусов к работе и так на ладан дышащей технике. По словам школяров, большая часть вычислительной техники в классе «дохлая» или «тупит по-зверски». Но и это не самая большая проблема.

В России почти в 400 сельских школах нет доступа в Интернет, а у половины оставшихся - крайне низкая скорость подключения. Для ситинской средней школы в этом году эта вроде бы мелкая техническая проблема выливалась в сущий коммуникативный ад!.. Начинают отправлять послание «в центр» и тут - бац! - обрыв канала. И опять все заново. И что получилось в результате такой вот нестабильной работы, один аллах ведает. Всему новому и передовому для всех и для каждого у нас одинаковые возможности?! Ну, ну… Удаленное обучение, лекции и видеоконференции для учащихся по Интернету?! Нет, сынок, это фантастика. По крайней мере для школ на периферии.

«Обеспечение скорости доступа в Интернет для школ запланировано нацпрограммой «Цифровая экономика» только к концу 2024 года. При этом средства на создание сетей передачи данных внутри зданий не предусмотрены. Нельзя допустить, когда быстрый Интернет есть, но воспользоваться им в школьном кабинете невозможно» - эти слова прозвучали на правительственном часе в Госдуме, посвященном реализации национального проекта «Образование». В данный момент электронное обучение доступно лишь 15% школьников. С применением дистанционных технологий учатся только 2,5% детей. Так что в ситинской школе долго еще будут проблемы со связью. Это маленький кусочек одной большой проблемы как школьного, так и внешкольного образования.

В реальности, похоже, у нас начинает укрепляться «туннельная» система образования для различных групп населения. Неужто закон «о кухаркиных детях» опять показывает свою кривую гримасу из-за угла?!





Андрей Дунаевский





Надо больше оптимизировать!

«Результатом оптимизации стало сокращение с 2001 года числа детских садов с 51 до 48 тысяч, сельских школ – с 46 до 24 тысяч, городских – с 23 до 18 тысяч единиц» - аудитор Счетной палаты Светлана Орлова на правительственном часе, посвященном реализации национального проекта «Образование».