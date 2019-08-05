Хабаровчане пристрастились к семейной беготне



Хабаровчане начали готовиться к Всероссийскому дню бега «Кросс нации». Места в первом ряду на старте, намеченном на 21 сентября, достанутся победителям семейного забега. Мероприятие прошло 27 июля на городских прудах. Его девиз – популярное «В здоровом теле – здоровый дух!».

Организаторами выступили клуб любителей бега «Второе дыхание» и управление здравоохранения администрации города. Для участников было две дистанции: 2000 метров - для взрослых, 700 метров - для детей от трех до десяти лет. В качестве мотивации бегуны получили сладкие призы - видимо, в качестве компенсации за ударно сожженные калории.

В городском управлении здравоохранения считают, что участие в забеге - это прекрасная возможность всей семьей весело и активно провести выходной. Акция была задумана как социальная, направленная на популяризацию здорового образа жизни и повышение физической активности хабаровчан.

Кстати, «Кросс нации» - не единственный бонус для резвых бегунов. Дети смогут посоревноваться 4 августа в преодолении детской полосы препятствий «Кросс Кид игры», а еще - выиграть возможность участия в «Безумной гонке» 25 августа.





Для справки:

«Кросс нации» - это одно из самых массовых спортивных мероприятий страны. Сейчас становится все более и более популярным как в России, так и во многих других странах мира. Тому много причин: и возможность почувствовать себя частью многонациональной спортивной страны, и шанс начать профессиональную спортивную карьеру, выделившись своими результатами, и определенная вероятность попасть в поле зрения СМИ, и просто хорошая возможность приятно и с пользой провести время.

Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия и принести на старт кросса справку от врача-терапевта о том, что нет ограничений по бегу. Приходите большой дружной семьей, с одноклассниками, с друзьями, парами 21 сентября к 8:30 на краевую набережную. Дистанции – от 1000 метров до 8000 метров.



Анастасия Чупикова

Материал подготовлен по информации управления здравоохранения администрации г. Хабаровска