В Хабаровске появились любители электрической тяги

Большинство на электрические машины перешли с обычных автомобилей, что рассекают на бензине или имеют дизельный двигатель. Энтузиасты о смене «железных коней» нисколько не жалеют. Стараются поддерживать друг друга – и словом, и делом.

Комфортно и с ветерком

Один из таких любителей «электрический тяги» - Сергей - согласился подбросить меня до точки сбора неформального клуба: «По ходу движения поймешь, что такое электромобиль». Сам он водитель со стажем. Я с этим экстремалом на колесах познакомился во время одного из заездов на джипах в такие неудобья! Его мини-танк (ЭТО машиной нельзя назвать) по-прежнему в порядке. Но, по словам собеседника, используется редко:

«Привезти-отвезти тяжелое на дальнее расстояние. Или там кого из застрявших дернуть».

Сергей, как неофит электротяги, совершил процесс, обратный эволюции человека. Люди с четырех конечностей в ходе прогресса и процветания поднялись на две ноги. Он же, начав с двухколесного транспорта – электровелосипеда и более мощного мопеда, остановился на четырехколесном электромобиле. И нисколько не сожалеет: «Чувствуешь, как тихо в машине?! А ведь мы уже тронулись»

. И вправду, в салоне нет того рыка и шума, что порой характерны для бюджетных автомобилей на традиционном топливе. И хотяпо городу мы ехали по правилам, не нарушая скоростной режим, Сергей уверил, что машинка легко разгоняется до 150 километров в час:Вот ей богу, серийно-электрическое детище японского автопрома мне в этом отношении понравилось – просторное, широкое, кондиционер исправно пашет.

«Нет, тебе не показалось. В реальности я замерял: машина внутри шире стандартной японки. Я в своей бывшей легковушке с водительского места до пассажирской двери дотягивался. А здесь не получится», - продемонстрировал одно из преимуществ электромобиля водитель.

«Как-то с ребятами вышел из теплой конторы. Сели в машину и без прогрева, с места сразу и поехали, парни были слегка удивлены. Они свои тачки в такой ситуации греют по 10 минут. Но до дома добрался, считай, на «последних каплях», - рассказывает водитель.

Сам он мужчина весьма в теле, но и на водительском месте чувствует себя комфортно. Семья свободно размещается в сравнительно небольшой по внешним габаритам машинке. И в багажник можно не одну сумку положить.И даже зимой из-за мороза емкость аккумулятора не сильно падает.Хотя в эту зиму холода были не очень свирепыми. Так что, может, стоит задуматься о приобретении более емкого аккумулятора?Сейчас на машине Сергея стоит «батарейка» 24 киловатт/час. Что дает, по уверению производителя, пробег до 150 километров на одной подзарядке. А поставить современный в60 киловатт/час аккумулятор что не позволяет? «Обойдется он в полмиллиона рублей. Оно мне надо, такое большое и дорогое счастье при стоимости авто в 420 тысяч?!» - уточняет Сергей. Поговорив с другими любителями электротяги, которые собрались у стелы на въезде в Хабаровск, понял как можно сэкономить при покупке подобного авто. «И что из того, что капот слегка помят и краска немного отбита? Так поработать мальца над внешним видом и будет шик-блеск! Самое главное, что отлично едет и что обошлось транспортное средство в 320 тысяч рублей», - говорит рачительный водитель синего электромобиля. Всего в тот день для неформального общения собралось два десятка любителей электротяги от японского производителя. Могло быть и больше, но… Лето, выходной день, дачи, шашлыки на природе – кто смог, тот и приехал. Машины все одной марки, но разных годов выпуска – начиная с первых, 2012 года. Немногочисленное, но тесное братство. Они и от своей домашней розетки дадут «прикурить». В пути не бросят и дорогу собрату по электротяге уступят.Но фаворитом смотрин был Тесла-мобиль. Что внутри, что снаружи – шикарно! Как рассказал владелец этого «прогресса на колеса», в реальности — машина-зверь: «На одной заправке доехал от Владика до Хабаровска. Садишься в салон и чувствуешь себя другим человеком». Угу, это чувство понятно и мне - при стоимости такого вот хайтек-мобиля от 4 до 8 миллионов рублей.

«Фигня вопрос! Для каждодневной эксплуатации есть машинка попроще - точно такая, как и остальные в этом ряду, но цвета другого»,

- рассказывает владелец.

С ним основательно поговорить не удалось, парня атаковали с профессиональными вопросами неофиты от электротяги.

Пока брутальные мужики мерились аккумуляторами и иными частями своих авто, перекинулся парой слов с милой женщиной, которая уже около года водит электромашинку. «Вся семья - я, муж, двое детей и мама - в ней размещаются с комфортом. Она такая экономичная! Если ранее на горючее тратили порядка 17-20 тысяч в месяц, плюс масло, плюс связанные с этим побочные расходы, то сейчас на подзарядку от сети в месяц уходит менее 2 тысяч рублей – у нас электросчетчик двухтарифный. Да и машина в обслуживании проще». Понятно, это не все траты. На зимнюю резину придется раскошеливаться и ходовка ощутимо страдает на наших дорогах. Так что вторая машина в этой семье для поездок на дальние расстояния тоже имеется. «Живем с запасом», - улыбаются водители.

Хочется верить

По крайней мере, под мои нужды техника на электротяге всем хороша. Покатавшись на электромобильчике, поговорив с людьми из сообщества, заглянув под капот, посмотревхарактеристики подобных авто, для себя сделал вывод. Для городского цикла, для недальних поездок по пригородам – оптимальное решение. Но пока не будет налаженной инфраструктуры – как минимум в виде большого количества мест подзарядок, электромобили останутся в меньшинстве. Их сейчас, по более-менее точным данным из краевого ГИБДД, менее пяти сотен. Плюс еще некоторое количество не оформленных электрокаров бегает по дорогам края. На фоне машин с двигателями внутреннего сгорания это капля в море.

«Вон в Москве на подобную технику транспортный налог отменен. Да и с обслуживанием, и со станциями подзарядки, как в столице, так и в ряде городов в европейской части страны и Сибири, ситуация налаживается», - рассказывают водители.

В Хабаровском крае на серьезном административном уровне нет никакой поддержки движению электрической тяги.

Четыре точки подзарядки есть только в Хабаровске. В заключение поездки по городу я побывал на одной из них. Неприметная будка в районе улицы Большой, очереди к ней нет. Но на моих глазах человек быстро «заправился»: «Да мне тут до дома буквально рукой подать, не хватило самую малость. Так что здесь быстренько «перехвачу», а полностью уже дома заряжусь».

Понятно, что «газ-батюшка» и «нефть-матушка» – это наше все. Прогресс можно притормозить, остановить его очень тяжело. Российские инженеры из компании «Электротранспортные технологии», по информации портала «Хорошие новости России», сумели удивить, создав автомобильный электродвигатель, КПД которого на 15% выше, чем у иностранных аналогов. Наши «допилили» идею электродвигателя, лишив его конструкцию магнитов постоянного поля. При этом КПД не падает и систем охлаждения самих магнитов не требуется. Таким образом, двигатель будет дешевле и легче. Инновация в ближайшем будущем может найти коммерческое применение - разработчик планирует наладить выпуск беспилотных грузовиков, оснащенных подобными моторами. Несколько таких машин на данный момент уже испытываются иностранными компаниями. Опять не у нас. Но очень хочется верить, что за экологически чистым транспортом будущее.



С верой в прогресс, Андрей Дунаевский

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В 1910 году в Нью-Йорке работало до 7 тысяч электромобилей-такси, а развозные фургоны и пикапы того времени вообще были преимущественно аккумуляторными. Супруга автомобильного магната Генри Форда Клара Джейн предпочитала перемещаться на электромобиле. В первой четверти ХХ века в Америке насчитывались десятки фирм по производству электромобилей. Наиболее известные - Baker Electric, Columbia Electric. Detroit Electric завершила выпуск электромобилей, переделанных из обычных автомобилей марки Ford, только в 1942 году.

В Великобритании в 1967 году электромобильный парк был больше, чем весь остальной мировой. За счет того, что с 1950-х годов специальные электромобили активно применялись для утренней развозки. В 2004 году в США эксплуатировалось 55852 автомобиля на электрическом ходу, а их мировой парк, по оценкам, превышал 300000 экземпляров.



