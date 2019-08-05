Новости
В Хабаровске появились любители электрической тяги
Большинство на электрические машины перешли с обычных автомобилей, что рассекают на бензине или имеют дизельный двигатель. Энтузиасты о смене «железных коней» нисколько не жалеют. Стараются поддерживать друг друга – и словом, и делом.
Комфортно и с ветерком
Один из таких любителей «электрический тяги» - Сергей - согласился подбросить меня до точки сбора неформального клуба: «По ходу движения поймешь, что такое электромобиль». Сам он водитель со стажем. Я с этим экстремалом на колесах познакомился во время одного из заездов на джипах в такие неудобья! Его мини-танк (ЭТО машиной нельзя назвать) по-прежнему в порядке. Но, по словам собеседника, используется редко:
Сергей, как неофит электротяги, совершил процесс, обратный эволюции человека. Люди с четырех конечностей в ходе прогресса и процветания поднялись на две ноги. Он же, начав с двухколесного транспорта – электровелосипеда и более мощного мопеда, остановился на четырехколесном электромобиле. И нисколько не сожалеет: «Чувствуешь, как тихо в машине?! А ведь мы уже тронулись»
Вот ей богу, серийно-электрическое детище японского автопрома мне в этом отношении понравилось – просторное, широкое, кондиционер исправно пашет.
Сам он мужчина весьма в теле, но и на водительском месте чувствует себя комфортно. Семья свободно размещается в сравнительно небольшой по внешним габаритам машинке. И в багажник можно не одну сумку положить. «Работаю в пригороде Хабаровска, и одной зарядки хватает добраться туда и обратно», - делится преимуществом своего автомобиля Сергей. И даже зимой из-за мороза емкость аккумулятора не сильно падает.
Хотя в эту зиму холода были не очень свирепыми. Так что, может, стоит задуматься о приобретении более емкого аккумулятора?
Что почем
Сейчас на машине Сергея стоит «батарейка» 24 киловатт/час. Что дает, по уверению производителя, пробег до 150 километров на одной подзарядке. А поставить современный в60 киловатт/час аккумулятор что не позволяет? «Обойдется он в полмиллиона рублей. Оно мне надо, такое большое и дорогое счастье при стоимости авто в 420 тысяч?!» - уточняет Сергей. Поговорив с другими любителями электротяги, которые собрались у стелы на въезде в Хабаровск, понял как можно сэкономить при покупке подобного авто. «И что из того, что капот слегка помят и краска немного отбита? Так поработать мальца над внешним видом и будет шик-блеск! Самое главное, что отлично едет и что обошлось транспортное средство в 320 тысяч рублей», - говорит рачительный водитель синего электромобиля. Всего в тот день для неформального общения собралось два десятка любителей электротяги от японского производителя. Могло быть и больше, но… Лето, выходной день, дачи, шашлыки на природе – кто смог, тот и приехал. Машины все одной марки, но разных годов выпуска – начиная с первых, 2012 года. Немногочисленное, но тесное братство. Они и от своей домашней розетки дадут «прикурить». В пути не бросят и дорогу собрату по электротяге уступят.
Но фаворитом смотрин был Тесла-мобиль. Что внутри, что снаружи – шикарно! Как рассказал владелец этого «прогресса на колеса», в реальности — машина-зверь: «На одной заправке доехал от Владика до Хабаровска. Садишься в салон и чувствуешь себя другим человеком». Угу, это чувство понятно и мне - при стоимости такого вот хайтек-мобиля от 4 до 8 миллионов рублей.
С ним основательно поговорить не удалось, парня атаковали с профессиональными вопросами неофиты от электротяги.
Пока брутальные мужики мерились аккумуляторами и иными частями своих авто, перекинулся парой слов с милой женщиной, которая уже около года водит электромашинку. «Вся семья - я, муж, двое детей и мама - в ней размещаются с комфортом. Она такая экономичная! Если ранее на горючее тратили порядка 17-20 тысяч в месяц, плюс масло, плюс связанные с этим побочные расходы, то сейчас на подзарядку от сети в месяц уходит менее 2 тысяч рублей – у нас электросчетчик двухтарифный. Да и машина в обслуживании проще». Понятно, это не все траты. На зимнюю резину придется раскошеливаться и ходовка ощутимо страдает на наших дорогах. Так что вторая машина в этой семье для поездок на дальние расстояния тоже имеется. «Живем с запасом», - улыбаются водители.
Хочется верить
По крайней мере, под мои нужды техника на электротяге всем хороша. Покатавшись на электромобильчике, поговорив с людьми из сообщества, заглянув под капот, посмотревхарактеристики подобных авто, для себя сделал вывод. Для городского цикла, для недальних поездок по пригородам – оптимальное решение. Но пока не будет налаженной инфраструктуры – как минимум в виде большого количества мест подзарядок, электромобили останутся в меньшинстве. Их сейчас, по более-менее точным данным из краевого ГИБДД, менее пяти сотен. Плюс еще некоторое количество не оформленных электрокаров бегает по дорогам края. На фоне машин с двигателями внутреннего сгорания это капля в море.
В Хабаровском крае на серьезном административном уровне нет никакой поддержки движению электрической тяги.
Четыре точки подзарядки есть только в Хабаровске. В заключение поездки по городу я побывал на одной из них. Неприметная будка в районе улицы Большой, очереди к ней нет. Но на моих глазах человек быстро «заправился»: «Да мне тут до дома буквально рукой подать, не хватило самую малость. Так что здесь быстренько «перехвачу», а полностью уже дома заряжусь».
Понятно, что «газ-батюшка» и «нефть-матушка» – это наше все. Прогресс можно притормозить, остановить его очень тяжело. Российские инженеры из компании «Электротранспортные технологии», по информации портала «Хорошие новости России», сумели удивить, создав автомобильный электродвигатель, КПД которого на 15% выше, чем у иностранных аналогов. Наши «допилили» идею электродвигателя, лишив его конструкцию магнитов постоянного поля. При этом КПД не падает и систем охлаждения самих магнитов не требуется. Таким образом, двигатель будет дешевле и легче. Инновация в ближайшем будущем может найти коммерческое применение - разработчик планирует наладить выпуск беспилотных грузовиков, оснащенных подобными моторами. Несколько таких машин на данный момент уже испытываются иностранными компаниями. Опять не у нас. Но очень хочется верить, что за экологически чистым транспортом будущее.
С верой в прогресс, Андрей Дунаевский
Фото автора
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 894
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы8 416
План «хабаровского подвига» еще не разработан?7 342
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина6 076
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136