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Дороги к Софийску в Хабаровском крае размыло из-за паводка
Поселок Софийск в Верхнебуреинском районе остался после дождей без транспортного сообщения. В конце прошлой недели вышедшая из берегов местная река Умальта размыла сразу пять мостов на единственной автодороге, соединяющей населенный пункт с райцентром.
Накануне силами артели "Ниман", работающей в Верхнебуреинском районе, три из пяти мостов удалось оперативно восстановить. На четвертом сооружении сегодня ведутся работы. Пятый мост, по информации представителей краевого министерства транспорта дорожного хозяйства, быстро восстановить не получится.
По информации пресс-службы правительства региона, сейчас в Софийске проживает более 400 местных жителей, а также работники артели "Ниман". В поселке работают детский сад, школа, амбулатория. Ситуацию с ЧП сегодня дополнительно обсудят на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям.
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