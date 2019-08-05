Дороги к Софийску в Хабаровском крае размыло из-за паводка

Поселок Софийск в Верхнебуреинском районе остался после дождей без транспортного сообщения. В конце прошлой недели вышедшая из берегов местная река Умальта размыла сразу пять мостов на единственной автодороге, соединяющей населенный пункт с райцентром.

Накануне силами артели "Ниман", работающей в Верхнебуреинском районе, три из пяти мостов удалось оперативно восстановить. На четвертом сооружении сегодня ведутся работы. Пятый мост, по информации представителей краевого министерства транспорта дорожного хозяйства, быстро восстановить не получится.

- Транспортного сообщения с Софийском пока нет. Решается вопрос об организации переправы через реку. В поселении есть все необходимое для повседневной жизни –топливо, медикаменты, запас продуктов на 10 дней. В любое время мы готовы направить вертолет, который сможет доставить все, что нужно, - пояснили в комитете правительства края по гражданской защите.

По информации пресс-службы правительства региона, сейчас в Софийске проживает более 400 местных жителей, а также работники артели "Ниман". В поселке работают детский сад, школа, амбулатория. Ситуацию с ЧП сегодня дополнительно обсудят на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям.