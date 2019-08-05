На севере Хабаровского края пройдут дожди

На севере Хабаровского края ожидается резкое ухудшение погоды. По информации Дальневосточного УГМС, 5-6 августа в Верхнебуреинском, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском и Охотском районах пройдут сильные дожди. По побережью ветер усилится до 15-20 м/с.

Спасатели предупреждают о возможных ЧС на объектах транспорта, энергоснабжения, ЖКХ. Из-за непогоды могут произойти падения деревьев и слабо укрепленных конструкций, обрывы линий связи и электроснабжения. На дорогах ухудшится видимость. В малых реках резко вырастет уровень воды, из-за чего в низких местах вероятно подтопление дорог, полей, сельскохозугодий, сенокосов.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, главам районов уже направлены инструкции по снижению риска ЧС. Жителям северных территорий рекомендуется принять меры безопасности - отказаться поездок на личном автотранспорте, походов в лес и на рыбалку, а при возникновении угрозы жизни или здоровью оперативно сообщать на единый номер вызова экстренных служб «112».