На ДВ-гектаре в Хабаровском крае будут производить березовый сок

Сельхозкооператив «Дальневосточная слобода» в селе Малышево сертифицировал производство березового сока на дальневосточном гектаре. Продукция появится в торговых сетях под брендированным товарным знаком. Заключение о соответствии требованиям технических регламентов кооператив получил в Евразийском экономическом союзе.

Объединение фермеров будет выпускать натуральный березовый сок в полимерных бутылках. Срок годности составляет не более 14 суток при температурном режиме хранения от 2 до 6 градусов и не более 12 месяцев – при температуре не выше –18 градусов. Сертификат подтверждает безопасность пищевой продукции при соблюдении условий хранения товара.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, сельскохозяйственный кооператив «Дальневосточная слобода» в 2016 году оформил в селе Малышево Хабаровского района 47 участков земли в рамках федеральной программы. На участках расположены поле с соей, свинарник для вьетнамских вислоухих поросят, небольшая пасека и птичья ферма. С самого начала инициативная группа самостоятельно отсыпала грунтовую дорогу к участкам, провела необходимые работы на земле.

В ближайшее время участники крупного сельхозобъединения планируют активно развивать проект в направлении экологического туризма. Удачное месторасположение «дальневосточных гектаров» рядом с лесом и озером позволяет построить базу с гостевыми домиками для туристов.

В настоящее время в Хабаровском крае зарегистрировано 9413 договоров безвозмездного пользования земельными участками. С начала действия федерального закона подано более 19 тысяч заявлений на предоставление «дальневосточного гектара».