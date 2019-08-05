Застрявшую на острове хабаровчанку спасатели доставили в город

Сотрудники МЧС России продолжают информационную работу среди населения, особенно дачников островных территорий Хабаровска. С повышением уровней воды здесь становится уже опасно, так как вода не только подтапливает огороды, но и заполняет многочисленные протоки и низины. В воскресенье одной из пожилых хабаровчанок на помощь пришли спасатели.

Во время очередного рейда по островам на берегу о. Дачный сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю увидели пожилую женщину. Подойдя к берегу они выяснили, что дачница, выйдя на остановке теплохода, пыталась дойти до своего участка. Однако все её попытки найти брод оказались безуспешными, промокнув до нитки, так как местами вода доходила по шею, она вернулась на остановку. Следующего теплохода ждать нужно было ещё несколько часов. Поэтому оказавшуюся в трудной ситуации промокшую хабаровчанку спасатели забрали на борт катера и доставили к причалу на Речном вокзале.

«В настоящее время уровень Амура растёт. На утро он составил 442 см. Поэтому каждый день обстановка на островах меняется, и там где ещё вчера можно было пройти, на следующий день сделать уже будет невозможно. Поэтому во время бесед с гражданами мы разъясняем опасность нахождения на своих участках. Напоминаем телефоны экстренных служб, куда можно позвонить в случае возникновения происшествий или обратиться за помощью спасательных служб. Наша главная задача – не допустить гибели и травматизма людей», - отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю – начальник управления гражданской обороны и защиты населения Андрей Прокопенко.

С приближением гребня паводка уже с завтрашнего дня будет организовано постоянное дежурство трёх групп спасателей на островах левобережья Хабаровска. В случае необходимости они окажут помощь тем, кто не успел покинуть дачи или в другой экстренной ситуации. Кроме этого планируется развернуть посты по постоянному мониторингу уровней воды, их подъёма, динамики, с передачей информации в режиме онлайн в оперативный штаб ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. В настоящее время Амурским речным пароходством организованы работы по сооружению искусственной преграды из песка в месте, где по проекту должен был быть установлен шлюз. Также ведутся мероприятия по укреплению и наращиванию полотна дамбы на участках, где это требуется.

Ещё одно из направлений информационной работы сотрудников МЧС России – это разъяснение жителям прибрежных территорий Хабаровска и его окраин правил безопасности и важности заблаговременного принятия мер по подготовке своих подворий к встрече паводка. С этой целью пожарные Хабаровского пожарно-спасательного гарнизона ежедневно посещают жилые микрорайоны, расположенные в прибрежной полосе и напоминают гражданам о мерах безопасности во время паводка.

В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю продолжается постоянный мониторинг паводковой обстановки, налажено тесное взаимодействие со всеми ведомствами и министерствами. В готовности к реагированию находится аэромобильная группировка МЧС России, которая при необходимости будет направлена в районы, оказавшиеся в зоне паводка. Вместе с тем в крае подготовлены к работе 42 пункта временного размещения, куда при необходимости могут быть отселены жители домов из подтопляемых территорий.

По уточнённым данным, согласно прогнозу уровней воды и исходя из анализа складывающейся обстановки, в бассейне реки Амур в зону возможного воздействия паводка на территории Хабаровского края могут попасть 229 домов и около 4 тысяч приусадебных участков, дач, огородов в 34 населенных пунктах.

ПАМЯТКА для населения

При угрозе подтопления необходимо:

- заранее составить перечень документов, личных вещей и имущества, необходимых в случае эвакуации;

- уложить в рюкзак документы, необходимые теплые вещи, двухсуточный запас продуктов питания и воды, зарядные устройства, фонарик, лекарственные препараты;

- принять предупредительные меры - создать уплотнения в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей;

- очистить от мусора водосбросные канавы в районе Вашего дома;

- закрыть вентиляционные отверстия в подвальных помещениях с целью предупреждения поступления наружных поверхностных вод;

- освободить подвалы от имущества и продовольствия;

- поднять ценные вещи, приборы и предметы мебели на возвышенность, вторые этажи или чердаки;

- предусмотреть вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место;

- заготовить мостки, доски и опоры к ним для обустройства проходов к дому и надворным постройкам на подтапливаемых участках.

Если объявлена эвакуация населения:

- не пытайтесь ее избежать, воспользуйтесь советами оперативных служб и спасателей, прибывших для оказания помощи населению, попавшего в зону подтопления;

- перед уходом из жилища выключите газ, электричество, погасите огонь в печах, необходимые вещи перенесите на чердак;

- окна и двери первого этажа лучше не только закрыть, но и забить досками;

- не поддавайтесь панике!

После ухода воды:

- перед тем, как войти в здание или дом проверьте, не угрожает ли оно падением какого-либо предмета;

- проветрите помещения и просушите вещи;

- не включайте электроосвещение, электроприборы до полного просыхания проводки;

- не включайте, не пользуйтесь источниками открытого огня, не зажигайте спичек до полного проветривания помещения и проверки исправности системы газоснабжения;

- проверьте исправность электропроводки, трубопроводов газоснабжения, водопровода и канализации. Не пользуйтесь ими до тех пор, пока не убедитесь в их исправности с помощью специалистов;

- не употребляйте пищевые продукты, которые были в контакте с водой;

- организуйте очистку колодцев от нанесенной грязи и удалите из них воду.