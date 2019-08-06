Ежемесячную денежную выплату за первенца будут получать больше семей в Хабаровском крае

В Хабаровском крае станет больше семей, имеющих право на ежемесячную денежную выплату за ребенка. Кроме того будет увеличен период выплаты пособия с 1,5 до 3 лет. Соответствующие изменения внесены в закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

- Согласно поправкам, с 1 января 2020 года будет изменен критерий нуждаемости, дающий право на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка. Сейчас право на пособие имеют семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе - 21201 рубль. Со следующего года нуждающимися в выплате будут считаться семьи с доходом ниже двукратной величины этого показателя. Это около 30 тыс. рублей. Кроме того, увеличится период начисления пособия с полутора до трех лет, - сообщила министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова.

Она отметила, что после вступления закона в силу в крае ожидается увеличение числа получателей социальных выплат. Мера поддержки в регионе действует с 1 января 2018 года и оказывается 4176 семьям, в которых родились первенцы. Размер пособия составляет 14 051 рубль. Выплаты за второго ребенка осуществляются из средств федерального материнского капитала.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, ежемесячные выплаты по рождению или усыновлению первенца введены по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В Хабаровском крае пособия предоставляются наряду с другими мерами социальной поддержки семей, имеющих детей, установленными как федеральным, так и краевым законодательством, что позволяет поддержать доходы семьи после рождения ребенка.