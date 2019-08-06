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Ежемесячную денежную выплату за первенца будут получать больше семей в Хабаровском крае
В Хабаровском крае станет больше семей, имеющих право на ежемесячную денежную выплату за ребенка. Кроме того будет увеличен период выплаты пособия с 1,5 до 3 лет. Соответствующие изменения внесены в закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».
Она отметила, что после вступления закона в силу в крае ожидается увеличение числа получателей социальных выплат. Мера поддержки в регионе действует с 1 января 2018 года и оказывается 4176 семьям, в которых родились первенцы. Размер пособия составляет 14 051 рубль. Выплаты за второго ребенка осуществляются из средств федерального материнского капитала.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, ежемесячные выплаты по рождению или усыновлению первенца введены по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В Хабаровском крае пособия предоставляются наряду с другими мерами социальной поддержки семей, имеющих детей, установленными как федеральным, так и краевым законодательством, что позволяет поддержать доходы семьи после рождения ребенка.
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