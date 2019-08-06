Новости
Дамба в районе улицы Запарина готова на 50 %
Протяженность гидротехнического сооружения, которое должно отрезать Хабаровск от гребня паводка, - 130 метров. В круглосуточном режиме большегрузные машины свозят в район затона сланец. Сегодня ход работ проинспектировал мэр Сергей Кравчук. На возведении дамбы трудятся более 30 единиц техники и столько же рабочих. Их основная задача - не допустить подтопления многоквартирных домов в районе улиц Ладожской и Ремесленной.
Опыт строительства дамб у Хабаровска есть. В 2013 году во время паводка было возведено 24 километра гидротехнических сооружений. На этот раз ситуацию могут осложнить проливные дожди. При тампонировании ливневых коллекторов улицы краевого центра будут подтоплены.
Завершить возведение дамы и перекрыть затон строители обещают через два дня. Гребень паводка по прогнозам гидрологов подойдет к Хабаровску 8 августа. Уровень Амура в это время предположительно превысит 6, 5 метров.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 896
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы8 426
План «хабаровского подвига» еще не разработан?7 379
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина6 085
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136