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Хабаровские собственники борются за полмиллиона рублей
Таков призовой фонд конкурса «Лучший двор, лучший подъезд», который стартовал в краевом центре.
Для участия в нем представители ТСЖ и управляющие организации подали почти 300 заявок по восьми номинациям. Среди них «Лучший двор, благоустроенный жителями многоквартирного дома (до 80 квартир)», «Лучший двор, благоустроенный жителями многоквартирного дома (более 80 квартир)», «Лучший двор ТСЖ (ЖСК)», «Лучшая цветочная клумба во дворе многоквартирного дома», «Лучший подъезд, отремонтированный силами инициативной группы жителей многоквартирного дома», «Лучший подъезд ТСЖ (ЖСК)».
На первом этапе конкурса, который завершится 9 августа, любой желающий может проголосовать за понравившийся двор и подъезд в режиме онлайн. Это можно сделать на официальном портале администрации города в разделе «Опросы», либо в социальных сетях – на страницах районов в «Инстаграм» и «Вконтакте». За несколько дней онлайн-голосования горожане активно включились в виртуальные выборы. Так, в Краснофлотском районе зарегистрировано около 9 тысяч электронных голосов, в Центральном – около 5 тысяч. Победа в онлайн-голосовании даёт дополнительные 20 баллов при выборе победителя.
Комиссия по отбору финалистов начнет работать с 10 августа. Члены жюри при посещении дворов по ряду критериев дадут свою оценку. Выбор предстоит непростой, ведь собственники и работники жилищных организаций, чтобы сделать дворы и подъезды по-настоящему уютными и благоустроенными, проявляют смекалку: создают сады камней, рокарии, изысканные цветники, ростовых кукол, скульптурные композиции и другие образцы ландшафтного дизайна и оформления помещений подъездов.
Победители конкурса «Лучший двор, лучший подъезд» получат благодарственные письма и денежные премии. Общий призовой фонд конкурса – 480 тысяч рублей.
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